Onda destina 37.000 euros en ayudas para proteger el empleo en los negocios de Plaza España

El Ayuntamiento de Onda ha publicado las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas directas destinadas a proteger el empleo y la actividad económica de los comercios, establecimientos hosteleros y autónomos ubicados en la Plaza España, afectados por las obras de remodelación integral de este espacio céntrico de la ciudad.

Con esta convocatoria, el consistorio refuerza su compromiso con el tejido comercial local, impulsando medidas concretas para paliar las posibles pérdidas derivadas de las dificultades de acceso y del impacto de las obras en la actividad diaria de los negocios.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha incidido en que "acompañamos a nuestros comerciantes y autónomos para que esta gran transformación urbana no suponga un perjuicio para quienes cada día generan empleo y vida en nuestra ciudad, porque mejorar los espacios públicos también debe ir de la mano de proteger nuestra economía local”.

Apoyo directo a la actividad económica local

Las ayudas están dirigidas a personas trabajadoras autónomas, microempresas y comunidades de bienes de los sectores comercial, hostelero y de servicios cuyos locales se encuentren a pie de calle dentro del ámbito de actuación de la Plaza España.

El objetivo principal de esta línea de subvenciones es compensar la reducción de ingresos que puedan haber sufrido los establecimientos durante el desarrollo de las obras, así como contribuir al mantenimiento del empleo y la competitividad empresarial.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 2.000 euros para los negocios de hostelería que dispongan de terraza, cantidad que podrá incrementarse en 1.000 euros adicionales (3.000 en total) en caso de contar con personal contratado durante el periodo de las obras.

Por su parte, el resto de comercios y servicios podrán acceder a subvenciones de hasta 1.000 euros, siempre que acrediten una reducción mínima del 10% de su facturación respecto a ejercicios anteriores.

En total, el Ayuntamiento ha destinado una dotación inicial de 37.000 euros para esta línea de apoyo económico. Así pues, las ayudas permitirán cubrir gastos corrientes y salariales vinculados al mantenimiento de la actividad, como suministros, alquileres, nóminas, cuotas de Seguridad Social, servicios profesionales, reparaciones o acciones de comunicación, siempre debidamente justificados.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026 y deberá tramitarse a través de la sede electrónica municipal en onda.es.