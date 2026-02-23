Orpesa acelera trámites para abrir el próximo curso su tercer colegio

El proceso para poner en marcha el tercer colegio público de Les Amplàries entra en su fase decisiva en Orpesa. La Concejalía de Educación ha convocado reuniones informativas dirigidas a las familias de los CEIP Dean Martí y La Mediterrània para explicar el procedimiento de cambio al nuevo centro provisional, que iniciará su actividad en el curso 2026-2027.

La convocatoria concreta tanto el calendario por niveles como los pasos administrativos que deberán seguir las familias interesadas. El plazo para presentar la documentación finalizará el viernes 13 de marzo, incluido, una fecha clave para quienes valoran trasladar a sus hijos al nuevo colegio.

Durante las reuniones, los centros facilitarán el documento de consentimiento familiar de matrícula al CEIP Nº3 de Orpesa, que deberá firmarse y entregarse en el colegio actual. Las familias también podrán presentar el formulario cumplimentado en la propia reunión.

Las sesiones informativas comenzarán a las 14.00 horas en ambos centros educativos. El martes 24 de febrero corresponderá a 2º y 4º de Primaria; el miércoles 25 de febrero será el turno de 1º y 3º de Primaria; el jueves 26 de febrero acudirán 5º de Primaria e Infantil 2; y el viernes 27 de febrero participarán Infantil 3, 4 y 5.

“Animamos a todas las familias que deseen ampliar información a que asistan a las reuniones convocadas, donde desde la Consejería se explicarán con detalle todas las condiciones y el procedimiento de matriculación para el curso escolar 2026-2027 en el nuevo centro de Amplaries”, declara la concejala de Educación, Andrea Iliescu.

Evitar desplazamientos

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, enmarca esta fase dentro del objetivo de reorganizar el mapa educativo del municipio. "Se está gestionando con la finalidad de reducir el número de alumnos en los colegios actuales y evitar el desplazamiento que cada día tienen que recorrer en autobús desde Amplaries a estos centros educativos. Es un cambio necesario y confio que los alumnos y profesores se adapten y sea mejor para su gestión diaria", señala.

Y es que el tercer colegio busca aliviar la presión actual y reducir los desplazamientos diarios desde la zona norte, donde cada jornada parten varios autobuses escolares hacia el casco urbano.

El Ayuntamiento prevé acondicionar la parcela provisional situada junto al Mercadona, con una inversión estimada de 250.000 euros, mientras la conselleria asumirá la instalación de las aulas prefabricadas y el equipamiento. De forma paralela, avanza la tramitación del centro definitivo, proyectado en una parcela cercana de mayor superficie.

Con esta convocatoria, el proyecto entra ahora en la fase administrativa que permitirá dimensionar la matrícula real del nuevo colegio antes de su apertura en septiembre de 2026.