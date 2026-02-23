Un libro bordado a mano rescata la cocina tradicional de un pueblo de Castellón desde las libretas de una abuela

En Morella, donde la cocina tradicional siempre ha sido refugio frente al frío y espacio de encuentro alrededor del fuego, una joven ilustradora ha decidido preservar la memoria de su abuela a través de la gastronomía. Se trata de Joana, nieta de Josefina Prats, quien representa a toda una generación de mujeres criadas entre fogones y recetas transmitidas de forma oral.

La ilustradora ha transformado las antiguas libretas de recetas de su abuela en un libro ilustrado que pone en valor la cocina tradicional morellana. Un proyecto cargado de emoción y memoria familiar. “Este verano encontramos unas libretas de mi abuela con recetas de toda la vida. Leerlas me hizo volver a su cocina y a los momentos que he compartido con ella”, explica Joana.

Aquellas páginas, escritas con una letra práctica y sin artificios, guardaban mucho más que ingredientes y tiempos de cocción: contenían recuerdos, costumbres y una forma de entender la cocina. “De ahí nació la necesidad de transformarlas en un libro. Estas son algunas de las recetas, aquellas que nos llevan, aunque sea por un momento, a la cocina de la iaia”, añade.

Joana muestra a su abuela Josefina el libro ilustrado con sus recetas de cocina. / Javier Ortí

El volumen reúne más de veinte recetas tradicionales, muchas de ellas auténticas joyas del recetario popular de Morella. Entre sus páginas aparecen los flaons de Morella, les pilotes de Nadal, els cocs en tomata, la pasta de les rosques de carn, los almendrados, el coc de pataca, el coc en mel y otras elaboraciones que forman parte de la memoria colectiva del municipio. Platos sencillos en apariencia, pero cargados de identidad y sabor.

Portada bordada a mano

El libro ya es una realidad física. Está impreso, con las tapas cosidas y una portada bordada a mano, un detalle que refuerza su carácter íntimo y artesanal. “También fue ella quien me enseñó a bordar y a coser cuando era pequeña”, recuerda Joana. Cada elemento del libro conecta directamente con su abuela y con su infancia.

Una infancia profundamente ligada al histórico Bar Prats de Morella, regentado durante décadas por Josefina Prats. Un establecimiento emblemático que hoy continúa su hijo Francis, tío de Joana, y donde Josefina sigue colaborando activamente, convertida en un referente de la cocina tradicional morellana. “Es un libro en el que todo me recuerda a ella, a la infancia que pasé en el bar”, explica Joana, evocando aquellos años entre cazuelas, aromas y conversaciones.

Entre las curiosidades del recetario, la ilustradora destaca la forma de medir los ingredientes, tan característica de la cocina de siempre. “Me encanta encontrar ‘un grapat’ como unidad de medida”, señala. También aparecen indicaciones adaptadas al entorno, como los tiempos de cocción según el clima: “8 minutos, si hace frío 10”. O ingredientes opcionales descritos como “lo que se crea conveniente”, dejando espacio a la intuición y al gusto personal. “Si ella considera que con una pizca basta, no pone gramos ni mililitros. Y eso es, en esencia, el secreto de su cocina”.

Se trata de una cocina basada en la experiencia, el sentido común y el cariño, que gracias a este proyecto quedará preservada en el tiempo. Ahora, abuela y nieta hojean juntas el libro terminado, compartiendo recuerdos y silencios cómplices. Para Josefina Prats, el resultado ha sido motivo de “mucha alegría”. Para Joana, la satisfacción de haber convertido la memoria familiar en un legado tangible.

En Morella, las recetas de la iaia ya no solo se cocinan: ahora también se ilustran, se leen y se guardan para siempre.