Nueva mejora para modernizar el recinto de festivales de Benicàssim: inversión de 200.000 €

El recinto de festivales de Benicàssim da un paso más en su proceso de transformación con una nueva mejora en sus infraestructuras de servicio. La mesa de contratación ha propuesto adjudicar la instalación de tres módulos de aseos prefabricados, una actuación que quedó paralizada tras declararse desierto el primer concurso y que ahora avanza hacia su fase definitiva.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 168.760,33 euros sin IVA (204.200 euros con impuestos) y un plazo de ejecución de tres meses desde la formalización. La empresa ABC Arquitectura Modular, S.L., única licitadora presentada al procedimiento abierto, ha obtenido informe favorable tras la valoración técnica y económica.

La oferta incluye una baja del 6,34% sobre el presupuesto inicial y un compromiso de ampliación de la garantía hasta 10 años adicionales, aspectos que han permitido considerar la propuesta como apta dentro del expediente.

La próxima mejora será la construcción de nuevos aseos en el recinto de festivales. / Eva Bellido

Más servicios para grandes eventos

El proyecto contempla el suministro e instalación de tres módulos prefabricados que configurarán dos recintos diferenciados, uno femenino y otro masculino. En conjunto, el nuevo equipamiento habilitará 28 cabinas de inodoro, ocho lavabos exteriores y un sistema longitudinal de urinarios en el módulo masculino.

La actuación incluye además la adecuación del terreno, la ejecución de la solera de hormigón, las acometidas de agua, electricidad y saneamiento, así como el vallado perimetral. Los módulos deberán cumplir exigencias de durabilidad, aislamiento térmico y acústico y criterios de eficiencia en el consumo de agua, en línea con las obligaciones medioambientales vinculadas a los fondos europeos.

La mejora forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con más de dos millones de euros, que persigue consolidar el recinto como una infraestructura preparada para acoger eventos durante todo el año con mejores condiciones de seguridad, confort y sostenibilidad.

Con esta propuesta de adjudicación, el Ayuntamiento desbloquea una actuación que había quedado en suspenso tras detectar discrepancias técnicas en la primera convocatoria y corrige el proceso para garantizar su ejecución antes del próximo verano.