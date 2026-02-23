Vox eleva al pleno de Vinaròs el debate sobre la prohibición de burka y niqab en dependencias municipales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vinaròs ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de esta semana para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka, niqab o "cualquier prenda que oculte total o sustancialmente el rostro".

La medida, según han señalado desde el partido, se aplicará exclusivamente en el interior de edificios municipales y no afectará a la vía pública. El objetivo es garantizar la identificación en trámites oficiales, proteger datos personales y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración.

El portavoz de Vox en Vinaròs, Josué Brito, argumenta que “en el ayuntamiento no se puede entrar con el rostro oculto. Aquí se gestionan expedientes, se verifican identidades y se ejercen derechos y obligaciones. La identificación es una condición básica.”

Brito subraya que las dependencias municipales "no son espacios privados, sino lugares donde se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos y donde la seguridad y la verificación de identidad son imprescindibles". Y asegura que “no es un ataque a nadie. Es una norma objetiva que se aplica a cualquier prenda que impida identificar a la persona. Las reglas son iguales para todos”.

Identificación visual del rostro

La moción establece como condición de acceso permitir la identificación visual del rostro y contempla únicamente excepciones justificadas por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.

Para Brito, el debate es de fondo: “La integración significa adaptarse a las normas comunes del país en el que se vive. En España, la Administración exige identificación. Y quien quiera utilizar un servicio público debe cumplir esa condición mínima.”

Así, defiende que el Ayuntamiento tiene plena competencia para regular el uso de sus instalaciones y establecer condiciones proporcionadas de acceso en materia de seguridad y funcionamiento administrativo. “No vamos a mirar hacia otro lado por miedo a la corrección política. Nuestra obligación es defender la seguridad jurídica, la igualdad y el respeto a nuestras instituciones”, apunta.

El grupo municipal de Vox pedirá que los servicios jurídicos redacten el reglamento correspondiente y que la norma se publicite de forma clara en todos los accesos municipales.