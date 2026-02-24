Benicàssim convierte marzo en un mes de deporte, liderazgo y reivindicación por la igualdad

Benicàssim convertirá marzo en un mes de deporte, formación y reivindicación con más de diez actos por el Mes de la Mujer. La agenda arrancará el 1 de marzo con la Carrera de la Mujer 5K y continuará con la visita de la selección sub-21 Valenta el día 4 y el 5 de marzo con ‘Valenta Visita tu Cole’ y el VI Torneo Triangular Setmana Valenta.

El 6 de marzo se celebrarán la Asamblea Casalera y el Homenaje a la mujer trabajadora, mientras que el 7 habrá taller de personalización de prendas. El 8M incluirá lectura del manifiesto y acto de Dones Progressistes.

La programación se completará con la conferencia Nutrición, entrenamiento y fisioterapia en la mujer runner el 21 y la jornada Mujeres al poder el 25. La alcaldesa ha defendido que “la igualdad efectiva es una prioridad”, y la concejala ha subrayado su carácter transversal.