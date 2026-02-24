Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim convierte marzo en un mes de deporte, liderazgo y reivindicación por la igualdad

Una agenda con carrera solidaria, fútbol de élite y encuentros profesionales impulsa la igualdad más allá del 8M

El Consejo Sectorial de Igualdad aprueba la programación del Mes de la Mujer 2026 en Benicàssim.

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim convertirá marzo en un mes de deporte, formación y reivindicación con más de diez actos por el Mes de la Mujer. La agenda arrancará el 1 de marzo con la Carrera de la Mujer 5K y continuará con la visita de la selección sub-21 Valenta el día 4 y el 5 de marzo con ‘Valenta Visita tu Cole’ y el VI Torneo Triangular Setmana Valenta.

El 6 de marzo se celebrarán la Asamblea Casalera y el Homenaje a la mujer trabajadora, mientras que el 7 habrá taller de personalización de prendas. El 8M incluirá lectura del manifiesto y acto de Dones Progressistes.

La programación se completará con la conferencia Nutrición, entrenamiento y fisioterapia en la mujer runner el 21 y la jornada Mujeres al poder el 25. La alcaldesa ha defendido que “la igualdad efectiva es una prioridad”, y la concejala ha subrayado su carácter transversal.

