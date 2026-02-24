Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque

Benicàssim ya cuenta con su primera tirolina. El Ayuntamiento ha instalado un recorrido de 20 metros en el parque Illot Mascarat, una actuación que responde directamente a una de las propuestas trasladadas por los niños del municipio en el pleno infantil.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha enmarcado la iniciativa dentro del compromiso municipal con la participación de la infancia. “Esta actuación refuerza el compromiso municipal con la participación infantil y la mejora continua de los espacios públicos destinados al juego y la convivencia”, ha señalado.

La nueva infraestructura forma parte del conjunto de intervenciones ejecutadas durante 2025 y en el inicio del 2026 para modernizar los parques y zonas de juego. Marqués ha explicado que el objetivo pasa por “garantizar espacios más seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades de la ciudadanía”.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la renovación del pavimento amortiguador en los parques de Corts Valencianes, Torre San Vicente, Renaixença, Illot Foradada, Illa Grosa e Illot Mancolliure. El consistorio también ha acometido la sustitución y reparación de elementos de juego en los parques de la piscina Torre San Vicente, Corts Valencianes, País Valencià y el parque de la Estación.

Renovación zonas de juego

El equipo de gobierno prevé continuar durante 2026 con la instalación y renovación de nuevos juegos en distintos espacios del municipio, que se concretarán próximamente.

La concejal responsable de Parques, Vanessa Batalla, ha subrayado que estas actuaciones “reafirman su apuesta por unos parques públicos de calidad, seguros y accesibles, y por seguir escuchando la voz de la infancia como parte activa en la construcción de una ciudad más amable y participativa”.