Burriana mejora sus edificios culturales con 40.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Patrimonio, ha hecho balance del plan de mantenimiento y conservación de las infraestructuras culturales de la capital de la Plana Baixa. Desde la reordenación de las concejalías tras la salida de Vox del equipo de Gobierno, el área de Patrimonio ha gestionado una serie de inversiones que superan los 40.000 euros para resolver deficiencias en centros clave como el CMC La Mercè, el Teatro Payà y el Centro de las Artes Rafel Martí de Viciana.

Fachada del CMC La Mercè de Burriana. / Mediterráneo

En el CMC La Mercè, la inversión total ha ascendido a 20.614,07 euros. Las intervenciones han incluido la reparación de la cubierta acristalada en la zona del carenero y la medianera con la iglesia, el tratamiento y revestimiento integral del pavimento del Museo Arqueológico, y trabajos de pintura tanto en el suelo de la Sala 3 del museo como en la sala de exposiciones. Asimismo, se han reparado las balizas en las escaleras del anfiteatro, se ha adecuado el lavabo de hombres de la planta baja y se han instalado vinilos decorativos en el acceso al centro.

Otra de las instalaciones culturales que han sido mejoradas. / Mediterráneo

Teatro Payà

Por su parte, el Teatro Payà ha recibido una inversión de 8.773,16 euros destinada a la renovación de su sistema de iluminación con nuevas luminarias, la incorporación de un estor motorizado y trabajos de pintura general. Además, el ejecutivo municipal ha instalado dos pantallas digitales de última generación en su fachada.

Respecto al CMA Martí de Viciana, que es la única que se sitúa dentro de las partidas del área de Educación, el total invertido ha sido de 9.850,74 euros , lo que ha permitido instalar espejos en la nueva aula de danza, mejorar la iluminación técnica de las aulas y el alumbrado exterior , además de realizar reparaciones en las bajantes de saneamiento y sustituir ventanas en las aulas docentes.

La concejala de Patrimonio, Suni Fandos, ha destacado: "Desde que asumimos estas competencias tras la restructuración del gobierno municipal, nuestra prioridad ha sido poner al día los edificios culturales". Fandos ha añadido: “Estamos dando solución a necesidades que estaban pendientes para garantizar la seguridad y la operatividad de nuestros espacios culturales".