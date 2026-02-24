PATRIMONIO HISTÓRICO
Eslida solicitará al Consell una nueva ayuda para continuar el plan de conservación de su castillo
El consistorio requerirá otros 150.000 euros a la Generalitat para acometer una tercera fase de la puesta en valor de la fortaleza
El Ayuntamiento de Eslida continúa avanzando en la reconstrucción y puesta en valor del castillo de la localidad, una fortaleza de gran valor histórico y patrimonial que, desde el año 2021, es propiedad municipal. La adquisición fue posible gracias al Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, mediante una inversión de 30.000 euros, lo que permitió al consistorio dar el primer paso para recuperar uno de los símbolos más emblemáticos del municipio.
Tras formalizar la compra, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata para mejorar el entorno del castillo. En una primera intervención se procedió a la eliminación de la arboleda y vegetación que impedía la correcta visibilidad del monumento y dificultaba tanto su acceso como la valoración de su estado real de conservación. Estos trabajos permitieron no solo dignificar el enclave, sino también preparar el terreno para el inicio de las actuaciones técnicas y arqueológicas necesarias para su restauración.
Posteriormente, el proyecto de intervención fue adjudicado a la empresa especializada Arko 10, encargada de desarrollar las diferentes fases de actuación previstas. Hasta la fecha, se han ejecutado ya dos fases fundamentales dentro del plan de recuperación.
La primera fase se centró en la excavación arqueológica del recinto superior del castillo, con el objetivo de documentar y preservar los restos históricos existentes, así como en la consolidación estructural de la torre este, una de las zonas que presentaba mayor deterioro. Esta actuación supuso una inversión de 150.000 euros, financiados por la Conselleria de Presidencia.
En la segunda fase, también dotada con un presupuesto de 150.000 euros aportados por la Conselleria de Presidencia, se continuó con la excavación del recinto superior y se acometieron trabajos de consolidación en las partes norte y oeste del conjunto defensivo. Estas intervenciones han permitido reforzar la estabilidad de la estructura.
Nuevas intervenciones
Actualmente, el consistorio tiene previsto solicitar una nueva ayuda a la Conselleria de Presidencia, también por un importe de 150.000 euros. Esta tercera fase contemplará la excavación del acceso al recinto superior, una zona clave para comprender la configuración original del castillo, así como la consolidación del acceso suroeste, mejorando tanto la seguridad como la accesibilidad del monumento.
Para la alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, “los trabajos de restauración del castillo son un proyecto muy ilusionante para el municipio, ya que se sumará a todos los encantos que actualmente podemos ofrecer a turistas y visitantes. Sin duda alguna, será un impulso para el turismo local, que reforzará el comercio de proximidad, con la gastronomía a la cabeza, porque se convertirá en un objetivo para las personas interesadas en conocer este tipo de fortalezas y, más aún, la de Eslida, que lleva tantos años esperando que la restauración sea una realidad”.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Eslida reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural. La puesta en valor de este enclave histórico aspira a consolidarse como un nuevo atractivo turístico que complemente la oferta natural, cultural y gastronómica de la localidad.
