Instalación vertical automatizada

Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda

El nuevo recinto permitirá liberar espacio para incorporar hasta cuatro líneas productivas adicionales y optimizar la eficiencia logística

Foto aérea actual de la planta de Grupo La Plana en Onda.

Foto aérea actual de la planta de Grupo La Plana en Onda. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Onda

Grupo La Plana, grupo empresarial familiar especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, así como en soluciones de exposición para el punto de venta, comienza las obras de construcción de un almacén vertical automatizado en su planta de Onda.

Este proyecto supone una inversión total de más de 14 millones de euros, que contempla tanto la construcción del almacén vertical como las actuaciones previas necesarias. Para su desarrollo, se ha contratado el servicio de Project Management Global del proyecto a SacmiCassioli, incluyendo el equipamiento, software y suministro de la estantería.

Salto en eficiencia y competitividad logística

Con una altura de aproximadamente 36 metros, esta nueva infraestructura tendrá capacidad para almacenar hasta 13.500 pallets de producto acabado, triplicando así la capacidad actual de la planta.

Asimismo, el nuevo almacén optimizará la eficiencia operativa al reducir los desplazamientos internos y agilizar la manipulación del producto acabado, gracias a su conexión directa con la zona de expedición. Esta mejora se traducirá también en una mayor fiabilidad en los plazos de entrega y una mejor capacidad de gestión de estocs personalizados para los clientes. La finalización de las obras y la puesta en marcha del nuevo almacén están previstas para finales de este año 2026.

'Render' de cómo será el almacén vertical automatizado.

'Render' de cómo será el almacén vertical automatizado. / Mediterráneo

La construcción de este almacén responde a las necesidades derivadas del crecimiento previsto en los próximos años en la planta de Onda, donde se contempla la incorporación de hasta cuatro nuevas líneas de producción.

El centro productivo más grande del grupo

La planta de Onda es actualmente el centro productivo más grande de Grupo La Plana, con más de 66.000 m² dedicados a la fabricación de soluciones de packaging en cartón ondulado. Tras su ampliación en 2019, la planta cuenta con un completo parque tecnológico que incluye impresión flexográfica convencional y de alta calidad, impresión digital, impresión hibrida, troqueladoras, sistemas automatizados de almacenamiento de planchas y dos onduladoras de última generación.

Con este nuevo almacén vertical automatizado, Grupo La Plana da un paso más en su estrategia de crecimiento industrial y refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa al servicio de sus clientes.

Compañía fundada en Betxí

Fundado en 1973 en Betxí, Grupo La Plana está especializado en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, así como en soluciones de exposición para el punto de venta. Opera en sectores clave como cerámica, agricultura, alimentación, bebidas, gran consumo y e-commerce. Actualmente, el grupo cuenta con seis plantas de producción en Betxí (Castellón), Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada (Barcelona), Leganés (Madrid) y Crevillente (Alicante), además de dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales en Valencia y Almería, que en conjunto suman más de 120.000 m² de instalaciones.

