L’Alcora allana el camino para la planta de hidrógeno verde con 160 millones de inversión

El Pleno del Ayuntamiento de l’Alcora aprobó este lunes por unanimidad y de forma definitiva la modificación puntual nº 63 del Plan General, que supone un impulso estratégico para la economía local, ya que permite ampliar el catálogo de industrias y actividades que pueden instalarse en el suelo urbano industrial del municipio, como es el caso de la planta de hidrógeno verde que el grupo suizo Smartenergy plantea en el municipio con una inversión de 160 millones, como avanzó Mediterráneo en febrero del 2025.

La empresa ha adquirido un terreno de 15.300 metros cuadrados en la partida Regatell, concretamente detrás de Azteca Cerámica, en una finca entre las empresas Contenir y Amizalsa-Atomizadas de Alcora.

El impacto económico para ciudad de la futura planta de hidrógeno verde será de 6.650.000 euros solamente en el permiso de obras, es decir, lo que tiene que pagar en ICIO y tasas de obra. Asimismo, la planta que se instalará en l’Alcora creará 214 empleos y contará con una potencia de 80 MWe, lo que permitirá producir 12.000 toneladas al año cifra que ayudará a reducir la huella de carbono de la industria cerámica y evitará la emisión de 84.490 Tm de CO2 anuales.

La reforma corrige una restricción involuntaria de una normativa anterior que limitaba el desarrollo de ciertos usos industriales. Con esta aprobación definitiva se diversifica la industria, ya que se facilita la implantación de nuevos tipos de negocio que hasta ahora tenían dificultades legales para asentarse en estas zonas.

Igualmente, se actualizan las reglas, pues se moderniza la nomenclatura de los usos para ajustarla a la legislación vigente (TRLOTUP), eliminando confusiones administrativas.

Agilidad en la tramitación

Asimismo, se consigue una mayor seguridad jurídica y agilidad en la tramitación, ya que se refuerza la seguridad jurídica para el sector empresarial. Al ser el propio Ayuntamiento el que asume las funciones de órgano ambiental y sustantivo en esta modificación, los trámites se vuelven más ágiles.

Tras la votación en el pleno, el alcalde, Samuel Falomir, destacó la importancia de este paso: «Con esta aprobación definitiva, damos un gran paso al frente para que l’Alcora sea un municipio mucho más competitivo y atractivo para la inversión. Al ampliar los usos permitidos en nuestro suelo industrial, abrimos la puerta a nuevos tipos de negocio». «Queremos que nuestras zonas industriales sean dinámicas y que cualquier proyecto generador de empleo encuentre en este Ayuntamiento facilidades y seguridad jurídica, y no trabas burocráticas».

El documento final es fruto de un proceso que incluyó dos fases de exposición pública. Tras atender las 3 alegaciones iniciales, el nuevo borrador se sometió a un segundo examen público que finalizó ayer, 19 de febrero de 2026, sin recibir ninguna nueva alegación.

Tras la aprobación de ayer, el consistorio tramitará la inscripción en el Registro Autonómico y publicará el texto en el BOP para su inmediata entrada en vigor.

Desde el ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén «se está realizando un gran esfuerzo para atraer inversiones, favorecer nuevo suelo industrial, impulsar proyectos transformadores, innovadores, inclusivos, eficientes y sostenibles. Proyectos que siguen la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de la UE y la línea de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU», explicó el primer edil de la localidad.

Como señaló Falomir «Por primera vez, l’Alcora cuenta con una estrategia europea y una hoja de ruta para mejorar y transformar nuestro pueblo durante los próximos años. Así, con unos propósitos muy claros y definidos, se está trabajando para fortalecer el presente y futuro de nuestro pueblo».