La liquidación del PAI Sant Gregori es definitiva: la deuda de 8,6 millones a favor de Burriana ya es firme

La liquidación del PAI Sant Gregori ya es definitiva. La administración concursal de la empresa urbanizadora no ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento el pasado verano y, por tanto, la resolución es firme. Esto significa que se confirma de manera definitiva una deuda de 8,6 millones de euros a favor del consistorio.

El pleno extraordinario celebrado en agosto de 2025 dio luz verde a la liquidación del contrato del agente urbanizador con los votos favorables de PP, Vox y Compromís y la abstención del PSPV-PSOE. Al no haberse recurrido dentro del plazo legal, el acuerdo queda plenamente validado y se ratifica tanto la obligación de pago como la incautación de la fianza, que supera los ocho millones de euros. Desde el Ayuntamiento subrayan que cualquier eventual recurso solo habría podido aspirar a una reducción de la cuantía, pero nunca a revertir el saldo deudor.

Desde el consistorio valoran que "este resultado supone la confirmación de que el camino de seguridad jurídica emprendido por el actual equipo de gobierno es el correcto". Aseveran que, tras años de incertidumbre y de lo que se calificó como una "herencia envenenada", la firmeza de la liquidación elimina los obstáculos legales de la anterior programación para "avanzar con paso firme en la gestión directa del sector, un proyecto indispensable para el motor económico y turístico del municipio".

En la misma línea, el alcalde, Jorge Monferrer, subraya que "la firmeza de esta liquidación es la prueba de que hacer las cosas de la mano de los técnicos municipales con rigor y seriedad jurídica da sus frutos. Hemos despejado el horizonte judicial de Sant Gregori".

El munícipe señala que “nuestro compromiso era desbloquear esta situación de forma legal y consistente; hoy Burriana está mucho más cerca de ver finalizado un proyecto que será un referente en la costa valenciana y una fuente de oportunidades para todos nuestros vecinos".

Próximos avances

Con el cierre de este procedimiento, el Ayuntamiento se abre paso hacia la gestión directa del macroproyecto urbanístico situado en el litoral. La adjudicación del contrato de asistencia técnica y jurídica, dotado con 1,4 millones de euros, es prácticamente inminente y permitirá culminar la tramitación del plan y reactivar el complejo desarrollo urbanístico.

A estos avances se suma la paralización de los plazos del Pativel acordada por el Consell, lo que facilitará la adaptación del Plan Parcial y garantizará la conservación integral de los yacimientos arqueológicos vinculados a la villa romana hallada en la zona.