Montanejos reparará los nichos en peor estado del cementerio

El consistorio hablará con las familias para dar la posibilidad de cambiar la ubicación

Montanejos actuará en la zona del cementerio que se encuentra en peor estado.

Montanejos actuará en la zona del cementerio que se encuentra en peor estado. / Mediterráneo

Concha Marcos

Montanejos

El Ayuntamiento de Montanejos ha incluido en los presupuestos de este año iniciar la reparación de la zona del cementerio que está en estado de ruina.

El alcalde, Miguel Sandalinas, ha explicado: “Se trata de un tema sensible y lo queremos hacer de la mejor manera posible, hablando también con las familias, ofreciéndoles la posibilidad de cambiar la ubicación de los nichos".

Imagen del tejado provisional instalado por el Ayuntamiento.

Imagen del tejado provisional instalado por el Ayuntamiento. / Mediterráneo

Tejado provisional

El primer edil ha recordado que los vecinos y familiares de los fallecidos "saben que cuando entramos en el Ayuntamiento nos vimos obligados a colocar un tejado provisional para que no siguiese habiendo filtraciones. No obstante, el estado de los nichos es muy malo y es necesario actuar para evitar que continúe el deterioro”, concluye.

Ampliación

Cabe recordar que el consistorio también está ejecutando la ampliación del cementerio municipal. El alcalde ha explicado que el consistorio dedicará 15.000 euros de fondos propios para habilitar 24 nuevos nichos. El alcalde ha agradecido la labor a la brigada municipal de obras que está siendo la encargada de realizar la labor.

