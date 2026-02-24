Nules organiza de nuevo las Jornadas Internacionales sobre Violencia Filio-parental

Nules albergará el próximo 27 de febrero las VII Jornadas Internacionales sobre Violencia Filio-parental, Delincuencia Juvenil, Protección de Menores, y Atención a la Infancia y Adolescencia, con las que se pretende, entre otros, dar visibilidad desde diferentes ámbitos a este tipo de materias.

De hecho, durante estas jornadas Nules se convertirá, de nuevo, en punto de encuentro de profesionales y de expertos en esta temática, puesto que estas jornadas se han convertido ya en un referente no solo en la Comunitat Valenciana también en el resto del territorio español, incluso en el extranjero.

En este sentido, cabe destacar que entre los ponentes que participarán se encuentra Alessandro Rudelli, juez de menores en Milán; o Mónica Facciocchi, doctoranda investigadora en violencia filio-parental, pedagoga y profesora italiana.

Con la incorporación en la programación de estos profesionales italianos se ponen en valor estas jornadas con la participación este año de ponentes de la Unión Europea, los cuales se suman a otros investigadores de países como Colombia, Costa Rica, México o Chile que participaron en ediciones anteriores.

Mas ponentes

Esta edición contará además con Roberto Pereira, médico-psiquiatra, director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF) y del centro especializado de intervención en violencia filio-parental (Euskarri); Eva Albarrán, educadora social forense en el equipo técnico de valoración de menores infractores del Instituto Legal y Ciencias Forenses adscrito a la Fiscalía y Juzgados de Menores de las Islas Baleares; Ana Belén Jiménez, psicóloga y experta universitaria en violencia filio-parental; y María José Ridaura, es otra de las ponentes que participará como especialista en violencia filio-parental y problemas conductuales en adolescentes.

La programación cuenta también con una charla de Alfredo Abadías, doctor en Derecho y profesor titular (ANECA) de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja; con Carlos Vázquez, doctor en Derecho y profesor de la UNED; o con Irene Gallego, psicóloga y directora territorial en Madrid del proyecto Conviviendo de la Fundación Amigó.

Otras ponencias de la jornada estarán protagonizadas por Rafael Navarro, pediatra de Atención Primaria en Xirivella y coordinador del grupo de trabajo de pediatría social de la Sociedad Valenciana de Pediatría; Alberto Santos, profesor experto en menores y acoso escolar y técnico de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE); y por Alejandro Ribes, pedagogo, orientador y docente universitario en la UNED, y Diana Montserrat Ferrer, doctora en Educación, psicopedagoga y docente especialista en conducta y convivencia.

Inscripción

Por tanto, las personas interesadas en asistir a las jornadas pueden todavía inscribirse en la dirección joseba.corral@nules.es. Cabe señalar que además de la asistencia presencial de alrededor de 200 personas en el salón de actos de la Caixa Rural de Nules, se espera también mucho seguimiento por el canal Youtube del Ayuntamiento de Nules desde el que se retransmitirá la jornada en directo.

Con todo, el Concejal de Servicios Sociales, Ramón Martínez, destaca: “El principal objetivo de estas jornadas es visibilizar el problema de la violencia filio-parental, además de otras cuestiones sobre la infancia y la adolescencia”.

Estas jornadas cuentan con la colaboración de diferentes instituciones tanto públicas como privadas, de universidades o de fundaciones, y de asociaciones como la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP), o la UNED Castellón-Vila-real con la concesión de 0.5 créditos ECTS.