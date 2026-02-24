La pasarela que hará más turístico el castillo de Onda toma forma: así avanza la primera fase del 'Central Park'

La pasarela panorámica que completará el recorrido en torno al castillo de Onda empieza a materializarse. La alcaldesa, Carmina Ballester, ha visitado las obras del proyecto El Jardín de las Mil y Una Noches, una intervención adjudicada por 2,6 millones a Durantia, que transformará la ladera en un nuevo parque integrado en el casco histórico y que constituye la primera gran intervención del futuro gran pulmón verde (Central Park) de la localidad.

Durante el recorrido, Ballester comprobó el avance de los trabajos en los bancales, donde los operarios ejecutan muros de escollera, modelan taludes y levantan los futuros muros verdes destinados a estabilizar el terreno y preparar el espacio para senderos y zonas ajardinadas.

Foto de la visita a las obras. / Mediterráneo

En paralelo, y una vez validado el diseño definitivo, ha comenzado la fabricación de la estructura metálica que dará forma a la pasarela, concebida para ofrecer nuevas vistas sobre la ciudad y su entorno natural. “Estamos dando forma al primer gran espacio del pulmón verde, un proyecto que transformará el entorno del castillo y lo integrará definitivamente en la vida diaria de Onda”, señaló la alcaldesa, que defendió la actuación como una apuesta por “recuperar patrimonio, ganar naturaleza y crear nuevos espacios” para la ciudadanía.

Recreación de cómo será la pasarela. / Mediterráneo

Como publicó Mediterráneo, los trabajos incluyen también la adecuación del arranque de la pasarela, las cimentaciones necesarias en la ladera y las intervenciones previstas en la Torre Albarrana, con medidas para garantizar la protección del patrimonio y la seguridad de la actuación. El próximo paso será avanzar en la instalación de redes de drenaje, alumbrado y riego que darán servicio a los nuevos recorridos, además de la pavimentación de los senderos sobre los bancales.

La fase final se centrará en la jardinería y la plantación de especies, con el objetivo de culminar la integración paisajística del parque. El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de su estrategia del Pulmón Verde, orientada a ampliar y conectar espacios naturales del municipio, y avanza que trabaja en la segunda fase, el Rooftop 360º Campaneta, como complemento a la transformación del entorno.