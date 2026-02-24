Pillados in fraganti en Almassora tras robar más de 200 kilos de naranjas

La Policía Local de Almassora ha sorprendido a dos personas cuando presuntamente estaban robando más de 200 kilos de naranjas de la variedad Lane Late en una explotación agrícola del término municipal. Los agentes los interceptaron cuando la fruta ya había sido recolectada y estaba lista para su traslado y posterior venta.

Según ha informado el Ayuntamiento, las naranjas se hallaban repartidas en varias bolsas y ya cargadas en el vehículo con el que pretendían abandonar la zona. La intervención permitió recuperar la totalidad de la mercancía y evitar su entrada en canales de comercialización irregular.

Esta intervención se enmarca en la campaña especial de control y prevención de robos en el campo activada por el consistorio desde el inicio de la temporada citrícola. El dispositivo contempla un refuerzo de la vigilancia en caminos rurales, explotaciones agrícolas y vehículos de transporte, además de controles específicos de documentación para garantizar la trazabilidad y la procedencia legal de la fruta.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Silvana Rovira, se recuerda la importancia de que cuadrillas y transportistas lleven siempre la documentación que acredite el origen de los cítricos, una medida clave para prevenir delitos y facilitar la labor policial.

El Ayuntamiento insiste, además, en la necesidad de colaboración ciudadana: cualquier aviso sobre movimientos sospechosos en zonas rurales puede ser decisivo para frenar sustracciones y proteger el trabajo de los agricultores.