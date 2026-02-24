El PP reclama a Sánchez la ejecución de las obras de la N-232 en Morella

El Partido Popular de la provincia de Castellón elevará a la Generalitat valenciana una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la ejecución del acceso de la N-232 en Morella cuyas obras se iniciaron el pasado año y que este 2026 se han suspendido.

Así lo ha anunciado el concejal del PP en Morella y diputado autonómico del PPCS, Jesús Lecha, en aras a reforzar la línea de defensa de los intereses de los morellanos frente “a un castigo, uno más, del sanchismo a nuestra ciudad, nuestra comarca y nuestra provincia”.

Lecha expone que el proyecto, que se presupuestó durante el Gobierno del Partido Popular y que el PSOE retrasó durante años, “es una parte clave en la ejecución de estos accesos”. La ejecución de la obra, entre la masía de la Torreta y Morella sur, completaba un proyecto que debería ya estar culminado. “Sin embargo, se inició el pasado año y este 2026, sin completarse, se ha suspendido y los equipos de trabajo se han retirado y la señalización vertical y horizontal ha vuelto a su estado origen”.

En este sentido, expone el regidor y diputado autonómico, “exigimos al Gobierno de España que cumpla con la ejecución de las infraestructuras que estaban presupuestadas y adjudicadas”. “En 2025 ya vimos cómo se paralizaba la obra. Ahora directamente se han retirado. Y nos alarma”.

Acceso fundamental

Sobre todo, expone Lecha, porque este acceso “es fundamental para el desarrollo y las oportunidades no ya solo de Morella, sino de toda la comarca y también de la provincia, porque si le va bien a nuestra ciudad le va bien al conjunto del territorio”. Y eso precisamente “lo que urge el interior, infraestructuras que garanticen la logística y aseguren las conexiones ágiles y eficaces para desarrollar la economía y evitar el aislamiento”.

En este sentido, “el PP ejercerá en Les Corts la defensa que a nivel municipal ya hemos anunciado y que el PPCS garantiza a través del Congreso con una batería de preguntas que exigen respuestas a este nuevo castigo para nuestra tierra”, ha concluido Jesús Lecha.