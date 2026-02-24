Un año para que la Vall d'Uixó salde una deuda "histórica" con los clubs deportivos: el segundo pabellón

Los clubs deportivos de la Vall d'Uixó están pendientes de una particular cuenta atrás: la de los meses que quedan para que el segundo pabellón municipal sea una realidad y dé respuesta a «una reivindicación de más de 30 años», como ha destacado este martes la alcaldesa, Tania Baños.

Con una inversión que ronda los cuatro millones de euros, tres de los cuales sufragará el Ayuntamiento con fondos propios, Baños ha defendido durante una visita a las obras, que «estamos ante una infraestructura histórica para la Vall, una reivindicación de más de tres décadas, que será una realidad esta legislatura».

Concluida la primera fase del proyecto (demolición de las estructuras preexistentes y consolidación de los cimientos), que le correspondió ejecutar a la empresa que gestiona la recogida de los residuos sólidos urbanos, a lo que se comprometió como mejora en su oferta durante la licitación de ese contrato, el Ayuntamiento adjudicó y contrató en noviembre del 2025 por 2,9 millones de euros la conclusión de la obra.

Según ha descrito la alcaldesa, el nuevo pabellón tendrá «un diseño funcional y moderno», que integrará la parte deportiva con el entorno. Contará con una pista principal y gradas, además de una sala multiusos acondicionada para la práctica de gimnasia, vestuarios, almacén y despachos.

Visita de las autoridades municipales a las obras de construcción del segundo polideportivo municipal de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Como ya se detalló en su día, cuando se presentó el proyecto técnico, a finales del 2021, la grada se va a construir aprovechando el desnivel del terreno y se caracterizará por «garantizar la accesibilidad total para personas con movilidad reducida, tanto en el acceso a la pista, lo que permitirá la práctica de deporte adaptado, como en el resto de las instalaciones». El complejo deportivo será autosuficiente energéticamente, al contar con placas solares.

Transcurridos dos de los catorce meses del plazo establecido en el contrato, en la actualidad se está prodeciendo a realizar las conexiones de suministros «y próximamente comenzará la instalación de los pilares que permitirán colocar la cubierta», con una altura total de ocho metros.

Tania Baños ha reconocido que «la Vall arrastraba un déficit importante en instalaciones deportivas, durante años nos habíamos quedado atrás y con este nuevo pabellón recuperamos el liderazgo deportivo que nunca debimos perder».

Incidencias por falta de horarios

Esa situación ha generado problemas como el que estos días ha visibilizado, una vez más, el club La Vall d'Uixó Bàsquet, que se ha visto obligado a disputar partidos de ligas regulares en otros municipios, una situación que ha generado malestar entre jugadores y familias.

La directiva del club realizó el fin de semana un comunicado público en el que incidieron en que «la situación vivida es consecuencia de una problemática conocida por todos: la falta de instalaciones y la escasez de horas» en el actual polideportivo. Aducen que «la incorporación de una competición externa sin una planificación previa suficiente ni consulta sobre la carga de partidos existente ha derivado en un conflicto innecesario entre dos clubes que mantienen una gran relación», en referencia al CD Vallsala.

Comunicado de La Vall d'Uixó Bàsquet

La falta de horarios disponibles en en único pabellón habilitado para jugar a baloncesto ha llevado, indican, a que «nuestro primer equipo se vea obligado en varias ocasiones a disputar sus encuentros entre semana, en horarios que claramente perjudican a familias, jugadores y aficionados».

Explican que «no nos ha sido posible desplazar los partidos programados el domingo por la tarde, debido al elevado coste económico que supone modificar cada encuentro (120 euros por partido), una cantidad que, en la situación actual, no podemos asumir».

Cabe señalar que el club decidió en el 2020 alquilar una nave industrial que acondicionador como lugar de entrenamiento.

Estas incidencias y el malestar que genera entre las personas y clubes implicados se verán resueltas en el plazo de un año, cuando las obras del segundo polideportivo finalicen, y el Ayuntamiento disponga de dos instalaciones públicas para gestionar la gran demanda existente en la localidad.