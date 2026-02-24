Vinaròs es pionero en innovación educativa con su primera Aula Transformadora

El Cefire de Vinaròs ha inaugurado este martes su nueva Aula Transformadora, un espacio pionero en la provincia de Castellón destinado a impulsar la innovación educativa y reforzar la formación del profesorado. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, la concejala de Educación, Mercedes García, y la directora del centro, Sònia Ferrer, junto a representantes de la administración educativa autonómica.

La nueva Aula Transformadora está concebida como un laboratorio profesional donde los docentes pueden experimentar y poner a prueba nuevas metodologías de enseñanza, explorar distintas formas de organización del aula e integrar de manera didáctica las tecnologías. El objetivo es favorecer entornos de aprendizaje más flexibles, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales del alumnado.

Las instalaciones están concebidas como un laboratorio profesional. / Javier Flores

Este espacio se integra en la red autonómica impulsada por la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, con sedes distribuidas en distintos centros de formación del profesorado de la Comunitat Valenciana. Se trata del único servicio de estas características en la provincia de Castellón y, junto al Aula del Futuro de Castellón (coordinada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) en colaboración con la Conselleria), amplía la oferta de recursos educativos y didácticos abiertos a todos los docentes de la comarca.

Valoraciones

Durante la inauguración, la directora Sònia Ferrer agradeció la colaboración del Ayuntamiento en la adecuación del espacio y reconoció el trabajo de coordinadores, directores, asesores y docentes que han hecho posible este proyecto. Por su parte, el coordinador general de Aulas Transformadoras, Sergio García, destacó que el nuevo recurso permitirá compartir experiencias entre profesionales, profundizar en metodologías activas y analizar nuevas distribuciones del mobiliario para mejorar la atención al alumnado.

La alcaldesa Miralles subrayó la importancia de contar en Vinaròs con un recurso de estas características, que evita desplazamientos a Castellón o Valencia para acceder a formación especializada. “Es fundamental adaptar el sistema educativo a las nuevas tecnologías y ofrecer al profesorado espacios donde experimentar y aplicar nuevas metodologías que mejoren el aprendizaje del alumnado”, afirmó.

Con esta inauguración, Vinaròs refuerza su apuesta por la calidad educativa y se sitúa como referente provincial en innovación pedagógica.