Adiós a los cruces peligrosos: la CV-138 en Càlig gana seguridad vial con una inversión de 604.000 euros

El tramo de la carretera CV-138 en Càlig ha sido completamente renovado para garantizar mayor seguridad y mejorar la conectividad entre los municipios de Vinaròs, Benicarló y Càlig. La actuación, impulsada por la Diputación de Castellón, con un presupuesto de 604.624,69 euros, ha incluido la ampliación de la calzada y la renovación del firme, respondiendo a las demandas históricas de los vecinos y autoridades locales.

El vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, visitó los trabajos realizados entre el punto kilométrico 5+870 y 7+240, destacando que estas obras no solo aumentan la seguridad vial, sino que también impulsan el desarrollo económico y turístico del Baix Maestrat.

“Estas obras son absolutamente necesarias para mejorar el día a día de los ciudadanos y garantizar condiciones seguras de circulación”, señaló Folgado.

Asimismo, el vicepresidente destacó que “disponer de una red de carreteras óptima y en las mejores condiciones resulta imprescindible desde el punto de vista de la seguridad vial, pero, además, es fundamental para la generación de oportunidades y desarrollo económico”.

Las mejoras ejecutadas incluyen la ampliación de la calzada de 4,90 a 6,60 metros, facilitando el cruce seguro de vehículos, la renovación del firme, que se encontraba deteriorado y al final de su vida útil, así como mejoras geométricas del trazado en planta y alzado y la adecuación del sistema de drenaje transversal y longitudinal, con el perfilado de cunetas donde ha sido necesario. “Cada pequeña intervención ha sido clave para que hoy la carretera cuente con todas las condiciones de seguridad”, añadió Folgado.

Visita a los trabajos, que mejorará el tráfico rodado e implementará la seguridad de la carretera. / MEDITERRÁNEO

Cerca de un millar de vehículos diarios

La CV-138 registra una intensidad media diaria de 943 vehículos, con un 4,30% de tráfico pesado, y sirve para el acceso a las fincas agrícolas a lo largo de su trazado, además de conectar Vinaròs y Benicarló con Càlig y facilitar el acceso a las instalaciones deportivas del municipio. Con estas mejoras, los desplazamientos durante eventos deportivos y la circulación diaria se realizarán en condiciones mucho más seguras.

Héctor Folgado subrayó que esta actuación es “una acción clave que tiene el objetivo común de resolver los problemas de los vecinos y garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía” y que la mejora de las infraestructuras es una de las reivindicaciones más demandadas por nuestros alcaldes y vecinas, destacando el compromiso de la Diputación de Castellón de dotar a toda la provincia de carreteras dignas y vertebradoras del territorio.

Con estas intervenciones, la CV-138 se consolida como una vía segura y funcional, mejorando la calidad de vida de los vecinos y facilitando el desarrollo económico y turístico de la comarca.