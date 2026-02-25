Las tres principales preocupaciones de los agricultores de Almassora
La alcaldesa se reúne con representantes de la Associació de Llauradors para escuchar sus demandas y reiterar el apoyo del Ayuntamiento
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el concejal de Agricultura, José Claramonte, han mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Associació de Llauradors d'Almassora, Joaquín Serra, y otros representantes de la entidad con el objetivo de escuchar de primera mano sus principales demandas y trasladarles el respaldo firme del Ayuntamiento al sector agrícola local.
Durante la reunión, los agricultores expusieron las tres preocupaciones que afectan actualmente al campo, como la seguridad, el mantenimiento de los caminos rurales o la plaga de jabalíes, cuyas medidas de control puestas en marcha han sido bien valoradas por el colectivo.
La zona de Castellón que tiene 113 jabalíes por kilómetro cuadrado: se ponen en marcha medidas contra la sobrepoblación
La alcaldesa ha subrayado que la agricultura “forma parte de la identidad y de la economía de nuestro municipio” y ha reiterado el compromiso municipal de seguir colaborando estrechamente con los agricultores para defender sus intereses y mejorar los servicios e infraestructuras que necesitan.
Por su parte, el concejal de Agricultura ha destacado la importancia de mantener un diálogo constante con el sector para dar respuesta a sus reivindicaciones y trabajar de manera coordinada en beneficio del campo de Almassora.
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
- Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora