Las tres principales preocupaciones de los agricultores de Almassora

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el concejal de Agricultura, José Claramonte, han mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Associació de Llauradors d'Almassora, Joaquín Serra, y otros representantes de la entidad con el objetivo de escuchar de primera mano sus principales demandas y trasladarles el respaldo firme del Ayuntamiento al sector agrícola local.

Durante la reunión, los agricultores expusieron las tres preocupaciones que afectan actualmente al campo, como la seguridad, el mantenimiento de los caminos rurales o la plaga de jabalíes, cuyas medidas de control puestas en marcha han sido bien valoradas por el colectivo.

La alcaldesa ha subrayado que la agricultura “forma parte de la identidad y de la economía de nuestro municipio” y ha reiterado el compromiso municipal de seguir colaborando estrechamente con los agricultores para defender sus intereses y mejorar los servicios e infraestructuras que necesitan.

Por su parte, el concejal de Agricultura ha destacado la importancia de mantener un diálogo constante con el sector para dar respuesta a sus reivindicaciones y trabajar de manera coordinada en beneficio del campo de Almassora.