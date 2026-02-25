Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora del patrimonio

Un pueblo de Castellón restaurará su antigua torre del telégrafo del siglo XIX

El proyecto permitirá restaurar la Torre Bergamuza (conocida como l’Agüeleta) e incorporará accesos, protecciones, señalización y limpieza de grafitis

Foto de la Torre Bergamuza, conocida como l’Agüeleta.

Foto de la Torre Bergamuza, conocida como l’Agüeleta. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Almenara restaurará su antigua torre del telégrafo del siglo XIX. El Ayuntamiento ha activado el proyecto para rehabilitar la Torre Bergamuza, conocida popularmente como l’Agüeleta, una construcción isabelina integrada en el conjunto patrimonial del castillo. La intervención, presupuestada en 164.000 euros, permitirá consolidar y recuperar este elemento histórico, levantado en el siglo XIX durante la implantación de las líneas telegráficas en España.

Para financiar la intervención, el consistorio ha solicitado a la Generalitat una subvención de 150.000 euros dentro de la convocatoria de ayudas destinada a la protección y dinamización del patrimonio municipal, impulsada por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia.

El proyecto prevé la rehabilitación y consolidación estructural de la torre, tanto en el exterior como en el interior, además de la eliminación de elementos impropios. Entre las actuaciones contempladas figura la construcción de una cornisa similar a la del proyecto original de 1848, la instalación de escaleras de acceso y barreras de protección en las zonas con riesgo de caída, así como la limpieza de grafitis y la colocación de señalización explicativa para contextualizar el bien.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha subrayado que “la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico es uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno”, y ha defendido que estas actuaciones sirven para “proteger nuestras señas de identidad y convertirlas también en un recurso cultural y turístico para el municipio”.

Pérez ha recordado que en 2024 ya se llevó a cabo la recuperación y rehabilitación de la Torre Bivalcadim (l’Agüelet), dentro del mismo enclave, “y ahora seguimos dando pasos firmes para completar la puesta en valor del castillo”. En esa línea, la alcaldesa ha remarcado la voluntad municipal de continuar con nuevas intervenciones que refuercen la historia y la identidad local, a la espera de la resolución autonómica de la ayuda solicitada para ejecutar esta obra.

¿Qué es la Torre Bergamuza?

La Torre Bergamuza forma parte del patrimonio telegráfico del siglo XIX. Fue construida entre 1844 y 1854 sobre los restos de una antigua torre vigía islámica, semejante a la Torre Bivalcadim, de la que se conserva una base de 1,10 metros de altura. Con la restauración prevista, Almenara aspira a recuperar un testimonio singular de su pasado defensivo y de comunicaciones, integrándolo en la visita y la interpretación del conjunto del Castell.

