Benicarló arranca el montaje de casales y blinda las Fallas 2026 con el operativo de seguridad

Benicarló está inmersa estos días en los preparativos para una nueva edición fallera. El montaje de casales ya ha comenzado y este miércoles ha celebrado la Junta Local de Seguridad para definir operativos y mejorar la coordinación entre organismos durante las Fallas 2026.

En la reunión participaron el alcalde, Juanma Cerdá, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, además de los concejales de Policía (Fabián Flos), Fallas (Sonia Foix) y Medio Ambiente (Vicent Prats). También asistieron representantes de todos los cuerpos y servicios implicados en el dispositivo especial: Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica y Bomberos, entre otros.

“Traemos buenas noticias a Benicarló”, anunció la subdelegada. Entre los datos expuestos, García Valls destacó que la delincuencia en Benicarló descendió un 8,71% en 2025 respecto a 2024, un dato que calificó como muy positivo “teniendo en cuenta que en la comandancia ha crecido un 1%”. Además, señaló que el esclarecimiento de delitos ha subido hasta el 40% y que se han practicado 100 detenciones más que en el ejercicio anterior, cifras que, según indicó, reflejan la intensificación y la eficacia del trabajo policial en la ciudad.

En cuanto a la tipología de delitos registrados en 2025, García Valls explicó que buena parte corresponde a la ciberdelincuencia, “un ámbito especialmente complejo”. Por ello, la Guardia Civil ofrecerá charlas formativas sobre riesgos digitales al alumnado de 4º de la ESO de todos los institutos de la ciudad, con el objetivo de que aprendan a evitar posibles estafas desde edades tempranas.

La Junta Local de Seguridad ha abordado la definición de operativos y coordinación entre organismos durante las Fallas 2026 de Benicarló. / MEDITERRÁNEO

Aumento de agentes

Durante la Junta Local de Seguridad también se anunciaron cambios en el catálogo de puestos de la Guardia Civil. Con esta actualización, Benicarló pasará de 41 efectivos a 56. “Este incremento de 15 plazas permitirá reforzar progresivamente la presencia de agentes en la ciudad a medida que se vayan cubriendo las vacantes ofertadas”.

El alcalde, Juanma Cerdá, hizo un llamamiento a la ciudadanía para pedir responsabilidad, respeto y convivencia. “Queremos unas Fallas llenas, participativas y para disfrutar con ‘germanor’, que es lo que caracteriza a esta fiesta tan esperada, respetando también el descanso de los vecinos”, expuso. Por su parte, la delegada del Gobierno recordó que “el respeto debe ser el eje central de la celebración”, tanto para quien participa activamente como para quien no lo hace.

Preparativos falleros

Por las calles de Benicarló ya se respira el ambiente previo a la fiesta. Las catorce comisiones falleras están inmersas en el montaje de casales, la recogida de disfraces para la cabalgata del Ninot y el cocinado de productos para las comidas y cenas en las demarcaciones.

Este sábado llegará la esperada Crida desde los balcones del ayuntamiento. A las 20.00 h, las Falleras Mayores, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez, proclamarán al unísono “Ja estem en Falles!” ante una multitud. La jornada festiva empezará a las 17.00 h con tardeo en la misma plaza y, a partir de las 23.30 h, continuará la fiesta con la orquesta “La Bèstia” hasta las 05.00 h.