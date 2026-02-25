Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burriana avanza en la urbanización de la segunda línea de playa para modernizar la calle Betxí

El equipo de gobierno traslada a los propietarios la propuesta técnica que permitirá unir la avenida Jaime Chicharro con la calle La Llosa

el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, junto al concejal de Urbanismo, Mario Trullen, han explicado los pormenores de la actuación a los propietarios de la Unidad de Ejecución (UE) A-17. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Burriana ha mantenido una reunión informativa con los propietarios de la unidad de ejecución (UE) A-17, correspondiente a la zona de desarrollo de la calle Betxí, para abordar el proyecto urbanístico de esta área de la segunda línea de playa. Durante el encuentro, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, junto al concejal de Urbanismo, Mario Trullen, explicaron los pormenores de una actuación que servirá para dotar de servicios e infraestructuras modernas a los residentes de la zona.

El proyecto dará continuidad a la calle Betxí, conectando desde la avenida Jaime Chicharro hasta la calle La Llosa, convirtiendo este vial interrumpido en un acceso fluido y seguro. Esta intervención es clave para la movilidad en el entorno, donde el consistorio ya ha reactivado otras unidades urbanísticas cercanas, mientras que algunas todavía se encuentran en fase de decisión. El objetivo es integrar esta franja de la segunda línea de playa en el plan de mejora urbana que se está ejecutando en los sectores contiguos.

La reunión también permitió trasladar a los vecinos los costes aproximados de la urbanización, ya sea por gestión directa o a través de una agrupación de interés urbanístico, y conocer su opinión antes de iniciar los trámites definitivos. El equipo de gobierno busca avanzar con transparencia, garantizando que los propietarios cuenten con viales y servicios modernos, con claridad en los costes y seguridad jurídica.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, defendió la necesidad de “dotar a la segunda línea de playa de unas infraestructuras que estén a la altura de los tiempos actuales”. Para el primer edil, el desarrollo de la UE A-17es un paso fundamental para ofrecer a los vecinos servicios públicos de calidad y una movilidad moderna, garantizando en todo momento la claridad en los costes y la seguridad jurídica”.

Con esta intervención, la calle Betxí dejará de ser un vial interrumpido y se convertirá en un acceso continuo, mejorando la movilidad urbana y la conectividad entre las distintas áreas residenciales y comerciales de la segunda línea de playa. Además, el proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Burriana con la modernización de la zona marítima y la calidad de vida de los vecinos, incorporando infraestructuras seguras y servicios actualizados que cumplen con los estándares urbanos más recientes.

TEMAS

