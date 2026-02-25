Elecciones en la entidad
La Comunitat de Regants de Almassora cambia de presidente después de más de una década
Javier Alós, que también es presidente de la Junta de Aguas de la Plana, sustituye en el cargo a Manuel Claramonte Borillo, que llevaba al frente de la entidad desde 2014
Relevo al frente de la Comunitat de Regants de Almassora, que cambia de cabeza visible después de más de una década. Este martes hubo elecciones en la entidad y, aunque en principio parecía que iba a haber una lista alternativa, finalmente solo ha concurrido la candidatura planteada por la propia organización agraria.
Javier Alós Cortés se ha convertido en el nuevo presidente los regantes, que sustituye en el cargo a Manuel Claramonte Borillo, que lideraba la entidad desde 2014. No obstante, los últimos meses había dado un paso al lado y se había apartado de sus funciones por motivos de salud, de manera que el vicepresidente, José Fabián Ferrer, había cogido las riendas de forma interina hasta la convocatoria de elecciones.
Alós es una persona muy conocida en Almassora, ya que, además de ser el presidente de la Junta de Aguas de la Plana (cargo que ostenta desde julio de 2014), también fue presidente de CaixAlmassora y de la Cooperativa Agrícola San José.
Tras el cambio al frente de la Comunitat de Regants, los próximos días se decidirá quién es el presidente del Sindicat de Regs (el órgano de gobierno de los regantes), ya que a diferencia de hasta ahora, cuando Claramonte Borillo ocupaba ambas presidencias, Javier Alós no podrá serlo del sindicato al liderar ya la Junta de Aguas de la Plana, lo que lo hace incompatible con ese puesto.
