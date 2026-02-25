Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7 CastellónJubilados proyecto eólicoMapa abonados CD CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Movimiento cerámica Castellón
instagramlinkedin

Elecciones en la entidad

La Comunitat de Regants de Almassora cambia de presidente después de más de una década

Javier Alós, que también es presidente de la Junta de Aguas de la Plana, sustituye en el cargo a Manuel Claramonte Borillo, que llevaba al frente de la entidad desde 2014

Foto de archivo del azud de Almassora.

Foto de archivo del azud de Almassora. / Mediterráneo

David Donaire

Almassora

Relevo al frente de la Comunitat de Regants de Almassora, que cambia de cabeza visible después de más de una década. Este martes hubo elecciones en la entidad y, aunque en principio parecía que iba a haber una lista alternativa, finalmente solo ha concurrido la candidatura planteada por la propia organización agraria.

Javier Alós Cortés se ha convertido en el nuevo presidente los regantes, que sustituye en el cargo a Manuel Claramonte Borillo, que lideraba la entidad desde 2014. No obstante, los últimos meses había dado un paso al lado y se había apartado de sus funciones por motivos de salud, de manera que el vicepresidente, José Fabián Ferrer, había cogido las riendas de forma interina hasta la convocatoria de elecciones.

Alós es una persona muy conocida en Almassora, ya que, además de ser el presidente de la Junta de Aguas de la Plana (cargo que ostenta desde julio de 2014), también fue presidente de CaixAlmassora y de la Cooperativa Agrícola San José.

Noticias relacionadas

Tras el cambio al frente de la Comunitat de Regants, los próximos días se decidirá quién es el presidente del Sindicat de Regs (el órgano de gobierno de los regantes), ya que a diferencia de hasta ahora, cuando Claramonte Borillo ocupaba ambas presidencias, Javier Alós no podrá serlo del sindicato al liderar ya la Junta de Aguas de la Plana, lo que lo hace incompatible con ese puesto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
  2. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  3. La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
  4. Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
  5. Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
  6. El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
  7. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  8. Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora

Peñíscola intensifica la limpieza de acequias para mejorar su marjal

Adiós a los cruces peligrosos: la CV-138 en Càlig gana seguridad vial con una inversión de 604.000 euros

Adiós a los cruces peligrosos: la CV-138 en Càlig gana seguridad vial con una inversión de 604.000 euros

Onda proyecta al mundo el alma de la cerámica española

Onda proyecta al mundo el alma de la cerámica española

La Comunitat de Regants de Almassora cambia de presidente después de más de una década

La Comunitat de Regants de Almassora cambia de presidente después de más de una década

Vía libre en Almenara al centro logístico de Jysk: 300 millones, 250 empleos y apertura prevista en 2028

La gigafactoría de baterías de Volkswagen reaviva la construcción en la playa de Almenara

La gigafactoría de baterías de Volkswagen reaviva la construcción en la playa de Almenara

Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo

Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo

Viver proclama a les reines de les seues festes

Tracking Pixel Contents