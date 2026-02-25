Política
Dimite una concejala del PP en la Vall: Verónica Roldán renuncia por motivos laborales
Vicente Marrama, siguiente en la lista de los populares, entrará en sustitución como edil
La concejala del PP en la Vall d'Uixó Verónica Roldán dimite como edila por motivos laborales. "Asumo un reto profesional que me exige más dedicación y que no puedo descuidar. Dejo el acta por responsabilidad, para que alguien con más libertad horaria pueda seguir trabajando por este municipio que nos apasiona", explica la concejala a través de una nota de prensa enviada por los populares, que están en la oposición en el Ayuntamiento.
Roldán agradece la confianza del portavoz del PP en la ciudad, Herminio Serra, por darle la oportunidad de embarcarse en este proyecto. "Me llevo conmigo experiencias y un gran equipo de personas al que seguiré apoyando. Siempre”, ha manifestado Roldán.
La concejal dio cuenta este martes en el comité ejecutivo local de su decisión y este miércoles por la tarde se despedirá de la corporación en el pleno.
Por su parte, Serra ha puesto en valor el trabajo de Roldán durante estos años. "Siempre hemos podido contar con ella y siempre ha aportado ideas y propuestas que han permitido presentar iniciativas que dieran soluciones a problemas de nuestros vecinos y plantearan mejoras para el conjunto de la localidad, y en especial en aquellas centradas en mejorar los espacios públicos que disfrutan los más pequeños y sus familias. Sabemos que Verónica siempre seguirá aportando. Y se lo agradecemos”, desgrana.
El acta de Verónica Roldán la asumirá Vicente Marrama, siguiente en la lista que el PP presentó en la Vall. “Vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, consolidando la única alternativa posible al gobierno actual (formado por el PSPV, Compromís y EU). Porque queremos lo mejor para nuestros vecinos y ese es el único objetivo”, ha manifestado Serra.
