La gigafactoría de baterías de Volkswagen reaviva la construcción en la playa de Almenara

La futura gigafactoría de baterías que el grupo Volkswagen levanta en Sagunt empieza a dejar notar su efecto tractor en el entorno. En la playa de Almenara, donde durante años apenas se registraban movimientos, la tramitación de licencias de obra ha vuelto a activarse con fuerza hasta rozar el centenar. La expectativa de una importante llegada de trabajadores y la posición estratégica del municipio, con suelo urbanizado y listo para edificar, han situado a esta franja litoral en el radar de promotores y particulares, reactivando un desarrollo que permanecía estancado desde la crisis inmobiliaria.

Las nuevas construcciones en la playa Casablanca empiezan a convertirse así en una realidad palpable tras años de estancamiento. Durante el año pasado se reactivó la petición de licencias de obra y el inicio de este 2026 mantiene la misma dinámica, reflejando un renovado interés por edificar en esta zona del litoral, que responde a una planificación urbanística que el consistorio puso en marcha hace más de dos décadas, cuando se urbanizó toda una franja en la parte sur con el objetivo de desarrollar adosados, viviendas unifamiliares y bloques de pisos en la zona.

Trabajos de construcción de la gigafactoría de Volkswagen. / Daniel Tortajada

2.000 viviendas consolidadas

Aquel sector nació en los primeros años del nuevo siglo, en pleno auge del boom inmobiliario. Las expectativas eran elevadas y el crecimiento parecía imparable. Pero la llegada de la crisis económica frenó en seco las previsiones, paralizando promociones y dejando en suspenso la consolidación total del sector. Hoy en día, esta zona cuenta con alrededor de 2.000 viviendas consolidadas, configurando un núcleo residencial plenamente integrado y dotado de infraestructuras y servicios básicos.

Pese a esa consolidación parcial, el potencial de crecimiento sigue siendo muy significativo. El ámbito urbanístico dispone todavía de aproximadamente 139.000 metros cuadrados destinados a viviendas unifamiliares, con capacidad para levantar una cifra ligeramente superior al millar de casas. A ello se suman otros 175.000 metros cuadrados reservados para la construcción de bloques de viviendas, que podrían superar ampliamente las 1.000 nuevas unidades residenciales. Se trata, por tanto, de una bolsa de suelo urbanizado de gran envergadura, preparada para culminar el desarrollo iniciado hace más de veinte años.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, señala que el departamento de Urbanismo lleva varios meses tramitando licencias de obra, «una circunstancia que no se producía desde hacía mucho tiempo». «Las previsiones apuntan a que 2026 continuará con la misma tendencia que el año pasado, dado el interés existente en promover nuevas viviendas en una zona que cuenta con todos los servicios», apunta.

Vista aérea de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt. / Levante-EMV

Proximidad a Sagunt

Desde el Ayuntamiento son conscientes de que un factor clave para este resurgir urbanístico es la proximidad a la futura gigafactoría de baterías de Volkswagen. La magnitud de esta inversión industrial anticipa la llegada de centenares de empleados, tanto nacionales como procedentes de otros países europeos y asiáticos, lo que generará una demanda significativa de vivienda en el entorno. La cercanía de Almenara a Sagunt, junto con la disponibilidad inmediata de suelo urbanizado, sitúa al municipio en una posición ventajosa para absorber parte de esa demanda.

Almenara dispone de un desarrollo urbanístico pendiente de consolidar en su totalidad, pero plenamente preparado para recibir nuevos proyectos. A diferencia de otros municipios del entorno que aún deberían iniciar desde cero la tramitación, en esta localidad el planeamiento está aprobado desde hace más de dos décadas, lo que facilita la presentación y ejecución de proyectos con mayor rapidez. Hasta el punto de que algunas promociones podrían estar finalizadas incluso antes de que la gigafactoría de baterías entre en funcionamiento, convirtiendo a Almenara en uno de los municipios con mayor capacidad de crecimiento residencial en el área de influencia de Sagunt.