Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo

La activación del Plan de Impulso Municipal (PIM) en Portell se convierte en la primera medida tangible vinculada al Clúster del Maestrazgo, macroproyecto impulsado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que plantea construir parques eólicos en municipios de Teruel, en los que instalarán 125 aerogeneradores que evacuarán la energía por la provincia de Castellón.

Esta primera iniciativa permitirá que los vecinos comiencen a beneficiarse de forma directa del proyecto. El PIM, impulsado por CIP junto al Ayuntamiento, cuenta con una dotación económica anual destinada a financiar actuaciones sociales, económicas y ambientales en el municipio.

La primera medida aprobada dentro del plan está dirigida a personas mayores o jubiladas empadronadas en Portell. El programa contempla, previa prescripción médica, servicios de atención orientados a la prevención, así como sesiones de entrenamiento de fuerza adaptado para favorecer la autonomía funcional y reducir el riesgo de caídas. Desde la promotora subrayan que la medida anunciada en Portell “es un ejemplo más de ese impacto positivo” y la definen como “la primera garantía trasladada ya a la práctica”, al materializar en servicios concretos el retorno social asociado a la inversión.

Foto de archivo de la firma del acuerdo, con el alcalde de Portell, Álvaro Ferrer (d). / Mediterráneo

"Cuando firmamos era para esto"

El alcalde, Álvaro Ferrer, ha valorado muy positivamente la puesta en marcha de esta actuación. “Estamos muy contentos de que nuestros vecinos empiecen a beneficiarse del Plan de Impulso Municipal vinculado al proyecto”, ha señalado. El primer edil recuerda que la firma del acuerdo, rubricado el pasado 31 de marzo entre el consistorio y la promotora, respondía precisamente a ese objetivo: “Cuando firmamos era para esto, que los vecinos tengan directamente servicios gracias a las inversiones que repercuten en el territorio”.

Ferrer añade que “celebro que el acuerdo sea ya una realidad y vemos cómo la empresa cumple con lo acordado; es una garantía que ya es realidad para los vecinos”, en referencia a la activación del programa dirigido a la población mayor.

¿Y en qué fase se encuentra el proyecto?

En cuanto al presente y futuro de la iniciativa, CIP mantiene que continúa avanzando en todos los trabajos previos necesarios para activar el Parque Eólico Teruel y expresa su “plena confianza en la viabilidad y el futuro del proyecto”. La compañía asegura que sigue trabajando “de manera activa en todas las tareas necesarias para el inicio de las obras” y en coordinación con los alcaldes y ayuntamientos implicados, tanto en los municipios turolenses —que, según destacan, “apoyan al 100% el proyecto”— como en las localidades castellonenses por las que discurre la línea de evacuación hasta la subestación de Morella.

La promotora confía en que el desbloqueo administrativo se produzca en breve para poder iniciar la fase de construcción. Según fuentes de la empresa, el comienzo de las obras tendrá lugar “en cuanto el Ministerio finalice la tramitación y respuesta a los recursos de alzada presentados contra resoluciones del propio Ministerio”, un procedimiento que, apuntan, está previsto que concluya próximamente. CIP recalca que se trata de “trámites administrativos” y que, “hasta la fecha, se han rechazado la totalidad de los recursos presentados”, al igual que ha ocurrido en sede judicial respecto a las medidas cautelares solicitadas..

Plataforma No a la MAT

No obstante, la iniciativa continúa generando oposición social en la comarca de Els Ports. La Plataforma No a la MAT ha protagonizado movilizaciones y actos de protesta contra la línea de Muy Alta Tensión (MAT) asociada al proyecto, al considerar que puede tener un impacto negativo sobre el paisaje y el entorno rural. Mientras se resuelven los últimos trámites administrativos, la promotora mantiene su previsión de iniciar las obras en cuanto obtenga la autorización definitiva, defendiendo que el proyecto combinará producción de energía renovable con medidas de retorno social en los municipios afectados, en un contexto en el que el debate social en el territorio sigue abierto.