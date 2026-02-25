Martínez Mus denuncia que el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de costas "es un nuevo ataque contra nuestros poblados marítimos"

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha denunciado este miércoles que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana “es un nuevo ataque contra nuestros poblados marítimos”.

Así se ha pronunciado el vicepresidente tras presidir la primera reunión de la Comisión interdepartamental de Coordinación para la protección y ordenación de la costa valenciana, constituida para establecer el desarrollo normativo de la Ley de Costas de la Generalitat. En el encuentro han participado, además del director general de Costas Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, representantes de las tres diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), de diferentes departamentos de la Generalitat y de los partidos políticos PP y Vox. No han asistido los representantes del PSPV y Compromís, mientras que con los sindicatos ha tenido lugar una reunión posterior con el director general.

Martínez Mus ha destacado la participación de todos los asistentes, al mismo tiempo que ha lamentado las ausencias en esta convocatoria, que tiene lugar justo el día después que se haya hecho público que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la nueva normativa costera valenciana.

En este sentido, el vicepresidente ha expresado su preocupación por el anuncio del Gobierno de impugnar la creación de núcleos de valor etnológico que recoge la ley, “una herramienta destinada a proteger a las personas que viven en zonas con un patrimonio que merece la mayor protección”. De la misma forma, ha remarcado la necesidad de que se lleven a cabo las obras pendientes de regeneración costera con las que se evitarían los deslindes que amenazan a estos núcleos costeros.

Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat sigue con la mano tendida y que desde que fue convocada la comisión bilateral se ha llegado a acuerdos en casi una treintena de artículos. Asimismo, ha recordado que el pasado 17 de junio de 2025 la Generalitat solicitó la transferencia de competencias en materia de costas y que, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta. Para el vicepresidente, este supone un agravio comparativo ya que otras autonomías ya han realizado este proceso, y ha criticado el “silencio administrativo mientras los valencianos esperan soluciones”. No obstante, ha asegurado, “desde la Generalitat continuamos trabajando en el desarrollo de la ley”.

Ley de la Costa Valenciana

Martínez Mus ha puesto en valor los fundamentos de la nueva Ley de Costas, concebida para dotar al litoral valenciano de un marco normativo “estable, coherente y ajustado a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas”.

La norma incorpora un sistema actualizado de ordenación del litoral con instrumentos de planificación generales y específicos, así como un modelo de catalogación de playas que define actividades compatibles según el nivel de urbanización.

Además, establece una clasificación del territorio litoral en tres áreas como son la protección ambiental; mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con su correspondiente régimen de usos. Incluye también un sistema de inspección y disciplina orientado a asegurar el equilibrio entre conservación y usos humanos, así como mecanismos adicionales de gestión, como el inventario de terrenos degradados y la creación de bolsas de suelo destinadas a procesos de reordenación.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos ha recordado que la semana pasada la Generalitat participó en Madrid en una reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas.

En esta línea, la mayor parte de las comunidades autónomas solicitaron una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones, así como la ejecución de las obras pendientes y la paralización de los deslindes que afectan a las costas.