Peñíscola intensifica la limpieza de acequias para mejorar su marjal

Peñíscola intensifica la limpieza de acequias en el marjal con el objetivo de mejorar el estado ambiental del humedal y reforzar su biodiversidad. Los trabajos se enmarcan en el proyecto internacional Life Awom (Aquatic Warblers on the Move), que el consistorio desarrolla en colaboración con Fundación Global Nature y que contempla distintas actuaciones a lo largo de cinco anualidades.

El Ayuntamiento ha celebrado una reunión de seguimiento para comprobar las tareas ejecutadas y concretar las que se acometerán en los próximos meses. Según ha recordado el concejal del área, Miguel Castell, este programa da continuidad a intervenciones impulsadas desde hace años en el marjal, como la limpieza intensiva de la acequia Sangonera en 2021, los primeros trabajos de recuperación de la acequia del Rey en 2022 o la consolidación de dunas con vegetación realizada en 2024.

Foto de la reunión de seguimiento. / Mediterráneo

El plan prevé, en el caso del marjal de Peñíscola, la limpieza de más de un kilómetro de trazado de acequias, la recuperación del cauce original de la acequia del Rey, la reintroducción de fauna y flora autóctonas y la eliminación de especies invasoras. Durante el primer año ya se ha ejecutado una parte relevante de las labores de desbroce y retirada de sedimentos en los canales, mientras que en el presente ejercicio se trabajará en completar la recuperación del trazado de la acequia del Rey.

Life Awom tiene como objetivo principal contribuir a la conservación del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) a lo largo de sus rutas migratorias. En la Comunitat Valenciana, además del marjal de Peñíscola, forman parte de la iniciativa otros humedales como el Prat de Cabanes-Torreblanca, la desembocadura del Millars, las marjales de Nules y dels Moros, el Parque Natural de l’Albufera y la marjal de Pego-Oliva, dentro de un proyecto que cuenta con participación en seis países.

El Ayuntamiento de Peñíscola aporta financiación al programa con una inversión total prevista de 84.000 euros en distintas anualidades, lo que supone el 30% de la inversión total destinada al municipio. En España participan, entre otras entidades, la propia Fundación Global Nature, la Estación Biológica de Doñana, el Institut Català d’Ornitologia o Fundación Migres, además del respaldo de distintas administraciones públicas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de Fundación Biodiversidad y su convocatoria de ayudas vinculadas al programa Life.