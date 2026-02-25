Rescate canino en Benicarló: los bomberos sacan a un perro de un pozo de 20 metros
Efectivos del parque Baix Maestrat de Bombers Dipcas actuaron en la tarde de ayer en Benicarló y lograron rescatar al animal en perfecto estado, según informó el propio cuerpo.
Un final de los que reconcilian con el oficio. Los Bombers Dipcas han difundido este miércoles uno de esos servicios que, como reconocen ellos mismos, “siempre nos alegra publicar”: el rescate de un perro que había caído a un pozo de 20 metros de profundidad en Benicarló.
La intervención se produjo en la tarde de ayer y fue asumida por efectivos del parque Baix Maestrat, que se desplazaron hasta el lugar para llevar a cabo el salvamento. El operativo concluyó con la mejor de las noticias: el animal fue rescatado en perfecto estado, tal y como informó el cuerpo a través de su cuenta oficial.
La publicación se acompaña de una imagen del equipo tras la actuación, con el perro ya a salvo junto a los intervinientes. Un testimonio gráfico que resume el cierre feliz de un episodio que podría haber terminado de otra manera y que, esta vez, quedó en un susto gracias a la intervención de los bomberos.
Un caso similar
Este tipo de actuaciones enlaza con otros rescates recientes en la provincia, como el ocurrido en Torreblanca, donde la Policía Local sacó a tres cachorros atrapados en el interior de una tubería de pequeñas dimensiones, una intervención que también se saldó sin consecuencias graves para los animales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
- Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora