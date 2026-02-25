Vía libre en Almenara al centro logístico de Jysk: 300 millones, 250 empleos y apertura prevista en 2028

El Ayuntamiento de Almenara ha aprobado de manera definitiva la reparcelación de su nuevo polígono industrial Barranc de Talavera, una vez cumplido el preceptivo plazo de exposición pública del proyecto.

Con este trámite administrativo superado, el consistorio da un paso decisivo para la consolidación de una de las intervenciones estratégicas más relevantes de los últimos años en el municipio, desbloqueando tanto la reorganización de parcelas como la concesión de la licencia de obras necesaria para la implantación del centro logístico de la multinacional Jysk, que contará con 273.000 metros cuadrados y espera que esté operativo en 2028.

La inversión del centro logístico alcanzará los 300 millones de euros, así como 250 puestos de trabajo directos.

Foto panorámica aérea tomada en dron del avance de las obras en el futuro polígono, donde irá el centro logístico de Jysk. / Miguel Ángel Sánchez

La licencia de obras fue firmada este miércoles por la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, lo que supone la luz verde definitiva para que la empresa HyC Urban Almenara, filial de Grupo Bertolín, pueda iniciar en breve la construcción de las distintas naves que conformarán el complejo logístico. Hasta el momento, la compañía únicamente disponía de autorización para ejecutar los movimientos de tierras iniciales, una fase preparatoria que ha permitido acondicionar parcialmente el terreno sobre el que se levantará el futuro centro.

Desbloqueadas todas las obras

Con la aprobación de la reparcelación, no solo se facilita el arranque inmediato de las obras de edificación, sino que también se habilita el movimiento de tierras en la totalidad de los aproximadamente 800.000 metros cuadrados que ocupará el nuevo polígono industrial. Esta superficie aupará al Barranc de Talavera en una de las áreas de expansión industrial más ambiciosas del entorno, tanto por su dimensión como por su proyección estratégica dentro de la provincia de Castellón.

Recreación de cómo será el centro logístico de Jysk en Almenara. / Mediterráneo

La alcaldesa subraya la importancia de este avance, destacando que van "caminando paso a paso, trabajando sin descanso para que en unos meses el polígono esté totalmente urbanizado y a la espera de que aparezcan más empresas interesadas en instalarse en esta zona, al igual que en su día apostó la multinacional Jysk”. En este sentido, la primera edil ha remarcado que la llegada de la firma danesa supone un efecto tractor que puede incentivar nuevas implantaciones empresariales y consolidar el posicionamiento de Almenara en el mapa industrial autonómico.

Impacto social y económico

Pérez ha incidido también en el impacto social y económico que tendrá esta actuación para la localidad. “Sin duda alguna, Almenara entrará de lleno en el ámbito industrial de la provincia de Castellón y eso significará futuro para los vecinos, sobre todo para la gente joven.

De esta manera, se evitará que tengan que desplazarse a otras localidades para trabajar o incluso para vivir, dado que su futuro podrá estar en su propia localidad”, ha señalado. El objetivo municipal es que el nuevo polígono no solo genere empleo directo e indirecto, sino que contribuya a fijar población y a dinamizar el tejido económico local.

Otra recreación de la futura nave de Jysk en Almenara. / Mediterráneo

Paralelamente al desarrollo interno del sector industrial, se impulsarán diversas actuaciones en materia de infraestructuras para garantizar una adecuada conexión viaria y minimizar el impacto del tráfico pesado en el casco urbano. Entre ellas destaca la ampliación y adecuación del tramo que une Almenara con la autovía CV-10. Este vial contará con una anchura de 24 metros, tras haberse procedido al desplazamiento de la línea de media tensión, una intervención técnica necesaria para ejecutar la ampliación prevista.

Adecuación de la entrada al polígono

A esta mejora se sumará la adecuación de la entrada al polígono desde la carretera N-340. El proyecto contempla la construcción de un nuevo ramal desde la parte norte del término municipal, una vez superado el cementerio municipal de la Llosa, que permitirá el acceso directo a la zona industrial. Con esta solución se pretende evitar la circulación de vehículos pesados por el núcleo urbano, garantizando mayor seguridad y una mejor calidad de vida para los vecinos.

En conjunto, la aprobación de la reparcelación y de la licencia de obras marca un hito en el desarrollo del ‘Barranc de Talavera’, consolidando una iniciativa que aspira a transformar el modelo productivo local y a posicionar a Almenara como un referente industrial en la comarca y en la provincia. El calendario previsto apunta a que en los próximos meses las obras avancen a buen ritmo, sentando las bases de un nuevo polo logístico y empresarial con capacidad para atraer inversión, generar empleo estable y reforzar el crecimiento económico sostenible del municipio.