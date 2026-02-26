Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almassora da el pistoletazo de salida al Mig Any Fester 2026 con una conferencia y una exposición taurina

La alcaldesa ha destacado la importancia de este evento para reafirmar la identidad del municipio, especialmente en lo que respecta a la tradición taurina

Exposición taurina en el Espai Mercat, como homenaje al arte y a la pasión que rodean el mundo del toro

Concha Marcos

Almassora ha dado inicio este jueves al Mig Any Fester 2026, una cita que marca el primer gran encuentro festivo del calendario y que, hasta este próximo domingo, llenará el municipio de exhibiciones taurinas, música y de multitud actividades para todos los públicos.

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que este arranque supone “reafirmar lo que somos como pueblo”. “Almassora es tradición, es historia y es identidad. Y hablar de identidad en nuestro municipio es, inevitablemente, hablar de bous al carrer. Forman parte de nuestra memoria colectiva y han sido, generación tras generación, punto de encuentro y emoción compartida”, ha señalado Tormo.

La programación ha arrancado este jueves con la conferencia Jornadas del Bou en Almassora en la Casa de la Cultura, a las 19:00 horas. Participan Alberto Manuel Hornos, de la prestigiosa ganadería Carmen Valiente y San Martín, y el matador de toros local Varea, que este año cumple 10 años de su alternativa.

Posteriormente, se ha inaugurado una exposición taurina en el Espai Mercat, como homenaje al arte y a la pasión que rodean el mundo del toro. La muestra corre a cargo de José García Ramírez (Toro Tribal), pintor taurino al óleo; Manuel Navarro, fotógrafo taurino; Manuel Mingarro, pirógrafo; Rincón taurino de Varea; Juan Gimeno (Juanín) que celebra el 25º aniversario de la revista Bous en Almassora; la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA) y la Junta Local de Fiestas de Almassora.

Toros y el fenómeno mundial del K-Pop se fusionan en el Mig Any Fester de Almassora: toda la programación

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha destacado que la programación combina tradición y ocio. “Hemos preparado un Mig Any Fester pensado para todos, con exhibiciones taurinas, conciertos, actividades familiares y muchas sorpresas. Queremos que vecinos y visitantes disfruten, siempre desde el respeto y la responsabilidad”, ha afirmado el edil.

Entre los actos más destacados figuran la exhibición de dos toros cerriles de las ganaderías de Aida Jovani y Carmen Valiente, las tardes de vacas, la trashumancia urbana organizada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora y diversas actuaciones musicales, como el concierto gratuito del grupo Éxtasis, una merienda con baile para personas mayores o el espectáculo familiar Las Guerreras K-Pop. El broche final lo pondrá un castillo de fuegos artificiales en la plaza España.

