Almassora da el pistoletazo de salida al Mig Any Fester 2026 con una conferencia y una exposición taurina

Almassora ha dado inicio este jueves al Mig Any Fester 2026, una cita que marca el primer gran encuentro festivo del calendario y que, hasta este próximo domingo, llenará el municipio de exhibiciones taurinas, música y de multitud actividades para todos los públicos.

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que este arranque supone “reafirmar lo que somos como pueblo”. “Almassora es tradición, es historia y es identidad. Y hablar de identidad en nuestro municipio es, inevitablemente, hablar de bous al carrer. Forman parte de nuestra memoria colectiva y han sido, generación tras generación, punto de encuentro y emoción compartida”, ha señalado Tormo.

La programación ha arrancado este jueves con la conferencia Jornadas del Bou en Almassora en la Casa de la Cultura, a las 19:00 horas. Participan Alberto Manuel Hornos, de la prestigiosa ganadería Carmen Valiente y San Martín, y el matador de toros local Varea, que este año cumple 10 años de su alternativa.

Posteriormente, se ha inaugurado una exposición taurina en el Espai Mercat, como homenaje al arte y a la pasión que rodean el mundo del toro. La muestra corre a cargo de José García Ramírez (Toro Tribal), pintor taurino al óleo; Manuel Navarro, fotógrafo taurino; Manuel Mingarro, pirógrafo; Rincón taurino de Varea; Juan Gimeno (Juanín) que celebra el 25º aniversario de la revista Bous en Almassora; la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA) y la Junta Local de Fiestas de Almassora.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha destacado que la programación combina tradición y ocio. “Hemos preparado un Mig Any Fester pensado para todos, con exhibiciones taurinas, conciertos, actividades familiares y muchas sorpresas. Queremos que vecinos y visitantes disfruten, siempre desde el respeto y la responsabilidad”, ha afirmado el edil.

Entre los actos más destacados figuran la exhibición de dos toros cerriles de las ganaderías de Aida Jovani y Carmen Valiente, las tardes de vacas, la trashumancia urbana organizada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora y diversas actuaciones musicales, como el concierto gratuito del grupo Éxtasis, una merienda con baile para personas mayores o el espectáculo familiar Las Guerreras K-Pop. El broche final lo pondrá un castillo de fuegos artificiales en la plaza España.