L’Alcora prepara un plan integral para pavimentar calles y mejorar el viario urbano

El consistorio está realizando un proceso de estudio y escucha activa con los vecinos y vecinas para fijar las prioridades de actuación

Samuel Falomir y Erik Torner destacan la importancia de la actuación para mejorar el estado del viario urbano.

Samuel Falomir y Erik Torner destacan la importancia de la actuación para mejorar el estado del viario urbano. / MEDITERRÁNEO

R. D. A.

El Ayuntamiento de l’Alcora está preparando un plan integral de pavimentación de calles, una de las actuaciones más demandadas por la ciudadanía y que contará con una importante partida económica destinada a mejorar el estado del viario urbano.

Tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo, Erik Torner, el consistorio se encuentra actualmente en una fase previa de análisis, escucha activa y planificación con el objetivo de definir correctamente las intervenciones y actuar en los puntos donde el deterioro es mayor o afecta directamente a la accesibilidad.

A partir de este trabajo se elaborará el proyecto técnico que determinará las calles en las que se actuará, el presupuesto y el tipo de obras necesarias en cada caso.

“Queremos planificar bien y priorizar correctamente para llegar al máximo número posible de calles. Es una petición muy habitual de los vecinos y vecinas y una actuación que influye directamente en su día a día”, ha señalado Torner.

El plan permitirá ordenar las actuaciones, optimizar los recursos municipales y ejecutar las obras de manera progresiva, priorizando los tramos con mayores problemas de pavimentación, seguridad o accesibilidad.

El edil ha remarcado que se trata de actuaciones básicas pero muy importantes para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y mantener el municipio en buen estado.

Por otra parte, el Ayuntamiento también continúa avanzando en la preparación del futuro plan de mejora de caminos rurales, actualmente en fase de estudio previo para ajustar las intervenciones a las necesidades del término municipal.

