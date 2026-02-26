Efectos de la falta de canchas deportivas en la Vall: «NauUixó no es municipal, la paga el club de bàsquet»

Hace pocos días, el equipo de gobierno de la Vall d'Uixó realizaba una visita a las obras de construcción del segundo polideportivo de la ciudad, y la alcaldesa, Tania Baños, defendía que con este proyecto, se da respuesta a una «reivindicación de más de 30 años», al dar solución al reconocido déficit de instalaciones deportivas.

Este jueves, un comunicado de La Vall d'Uixó Bàsquet ha vuelto a evidenciar esa necesidad, aparte de visibilizar el esfuerzo que ha tenido que hacer este club para poder dar respuesta a la alta demanda que genera su cantera y el primer equipo, y que no puede ser cubierta con el actual pabellón.

El pasado fin de semana, el club ya hizo un comunicado en el que explicaban un desencuentro que, al parecer, se había producido con el club de fúbtol sala, a cuenta de la distribución de horarios del polideportivo, y la necesidad de salir del municipio para poder disputar partidos.

En ese escrito, desde el club de bàsquet se incidía en que «la incorporación de una competición externa sin una planificación previa suficiente ni consulta sobre la carga de partidos existentes» derivó en el conflicto. Defendieron que «con revisión y coordinación entre todas las partes implicadas analizando el volumen de encuentros programados cada fin de semana, probablemente se podría haber ubicado la competición en una fecha que no generara perjuicios a ningún club».

Menos de una semana después, la Vall d'Uixó Bàsquet ha vuelto a hacer una publicación que hace referencia a la misma problemática, pero desde otra perspectiva.

En el año 2020, con un crecimiento exponencial del club, sobre todo de los equipos de categorías inferiores, y la imposibilidad de disponer de más horas para dar respuesta a las necesidades de entrenamiento de todos ellos, decidieron alquilar una nave industrial en el barrio Carmaday, que transformaron en cancha de baloncesto.

NauUixó, que es el nombre con el que la han bautizado, aparece en el directorio de instalaciones deportivas que aparece en la web del Ayuntamiento, razón por la cual, se han visto en la necesidad de hacer una aclaración «para no generar malententidos sobre su titularidad y financiación».

Cuánto cuesta y quién paga

Precisan que el alquiler de la nave cuesta unos «20.000 euros anuales, un importe asumido íntegramente por el club a través de las cuotas de nuestros jugadores y jugadoras; la colaboración de patrocinadores y empresas, y el esfuerzo de familias y miembros del club».

Añaden que entienden que la inclusión de NauUixó en el citado directorio tiene «una finalidad meramente informativa —y así lo confirman desde el consistorio—, en cuanto a la ubicación de las instalaciones deportivas del municipio», pero temen que aparecer en la web municipal pueda generar «posibles confusiones».

Aclarado ese apunto, no dejan pasar la oportunidad para hacer un llamamiento «al Ayuntamiento o terceros que deseen colaborar en la financiación de esta instalación que da servicio a decenas de deportistas de nuestra ciudad», asegurando que «estaremos encantados de sentarnos a dialogar y encontrar fórmulas de apoyo en beneficio del deporte local».

Presumiblemente, este tipo de situaciones acabarán en el plazo aproximado de un año, cuando las obras del segundo polideportivo finalicen, y el Ayuntamiento disponga de dos pabellones en los que distribuir la alta demanda que existe no ya en la actualidad, sino desde hace años.