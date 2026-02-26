Culla inicia una nueva actuación de mejora urbana financiada por la Unión Europea
La actuación busca mejorar la seguridad con pasamanos y barandillas, además de crear una jardinera elevada en la Ronda de San Roque con especies aromáticas
El Ayuntamiento de Culla ha dado inicio a las obras de una nueva actuación incluida en su ambicioso plan de revitalización patrimonial y mejora del núcleo histórico. En esta ocasión, los trabajos se centran en la repavimentación del tramo pendiente de la Calle de la Fuente, la adecuación del Paseo de la Ronda de San Roque, la instalación de barandillas de hierro forjado en distintos puntos del casco urbano.
La intervención cuenta con un presupuesto de 162.873,26 euros, está financiada al 100 % por la Unión Europea – Next Generation EU, y forma parte del proyecto global de mejora y dinamización del patrimonio histórico de Culla. La redacción del proyecto ha sido realizada por la empresa CAR Ingeniería Civil, SL, mientras que la ejecución de las obras ha sido adjudicada a Ralex Obras y Proyectos, SLU.
Una actuación estratégica para vecinos y visitantes
Aunque de menor envergadura económica que otras intervenciones en marcha, esta actuación es una de las más relevantes dentro del conjunto de las 11 previstas, ya que no solo mejora la imagen urbana del municipio, sino que genera un acceso más visible, cómodo y seguro al casco histórico, que hasta ahora había quedado en un segundo plano.
Los trabajos permitirán dar continuidad al pavimento tradicional de adoquín en la Calle de la Fuente, utilizando piezas de piedra arenisca roja (rodeno) que respetan el diseño característico del municipio.
El proyecto contempla también la reposición de arquetas e imbornales, la ampliación de la red de alumbrado público con la instalación de luminarias y la ampliación del rellano frente a la Fuente, que ganará anchura para mejorar la funcionalidad y seguridad del espacio.
En materia de seguridad, se instalarán pasamanos y barandillas en puntos estratégicos del núcleo urbano, así como elementos de protección durante la ejecución de las obras para evitar afecciones a los muros de mampostería existentes.
Integración paisajística y sostenibilidad
Asimismo, se adecuará el entorno de la Ronda de San Roque con la sustitución de la puerta actual por una nueva puerta en acero corten y la creación de una jardinera elevada que facilitará el giro desde la CV-166 hacia la Calle de la Fuente. Este nuevo espacio incorporará muros de mampostería tradicional, especies vegetales resistentes y aromáticas como romero, tomillo y lavanda, e iluminación ambiental.
Con el inicio de estas obras, el Ayuntamiento de Culla continúa avanzando en su estrategia de protección y puesta en valor del patrimonio histórico, combinando conservación, mejora urbana y dinamización turística. Un proyecto integral que, además de reforzar el atractivo cultural del municipio, supondrá una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos y en la funcionalidad de uno de los accesos más importantes al núcleo histórico.
