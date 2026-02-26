Horas de trabajo y dedicación en los casales: los secretos detrás de la Cabalgata del Ninot de Burriana

Las Fallas de Burriana apuran las horas para tenerlo todo listo y llenar este fin de semana las calles de humor, sátira y creatividad con la esperada cabalgata del Ninot. Las comisiones ultiman carrozas y comparsas en una recta final marcada por el trabajo artesanal y la convivencia en los casales. Entre ellas, la Falla Sant Blai afronta con especial ilusión su primera participación tras la recuperación de la histórica entidad.

La actividad es frenética en el casal de la Falla Sant Blai. A contrarreloj, sus 110 integrantes compatibilizan trabajo y vida familiar con largas tardes y noches de preparación para que la carroza y las comparsas luzcan en el desfile. "Nos preparamos un café, merendamos e incluso venimos con la cena; además de trabajar, lo que más nos gusta es el comboi de estar todos juntos", explican desde la comisión, donde el ambiente de hermandad es tan importante como el resultado final.

Horas y artesanía

Detrás de la propuesta hay muchas horas de artesanía. La comisión se organiza por áreas para poder asumir todas las tareas. Mientras un grupo se encarga de separar el ‘paperet’, la forma tradicional y característica de decorar las carrozas, otros van pegándolo a mano, uno a uno y por gamas de colores, hasta transformar la estructura metálica en una obra única. El proceso, minucioso y paciente, requiere coordinación y constancia.

Un grupo se dedica a separar por colores el 'paperet', el elemento principal para decorar la carroza / Isabel Calpe

En paralelo, avanza la personalización de las comparsas. En este caso, para la cabalgata adulta, la sátira volverá a ser protagonista con una temática que establece un paralelismo entre el antiguo Oeste y la actualidad municipal, convertida —según la comisión— en un auténtico “far west”. En el desfile infantil, la imaginación tomará el relevo con una propuesta inspirada en la película "Cómo entrenar a tu dragón", que promete colorido y fantasía.

El trabajo continúa en la mesa de las costureras, donde se lleva a cabo una intensa labor de customización para lograr un conjunto homogéneo y vistoso. También se ultiman una serie de mecanismos y figuras que aportarán dinamismo a todo el conjunto, todo, con el objetivo de poner toda la carne en el asador y brillar en el recorrido.

La dedicación es total en estas jornadas en los casales de Burriana. / Isabel Calpe

Así, la cabalgata del Ninot adulta se celebrará el sábado 28 de febrero a las 19.00 horas, mientras que la infantil tendrá lugar el domingo a las 12.00 horas. El itinerario será el habitual: arrancará en la plaça de la Generalitat, continuará por el Escorredor y la calle Encarnació y finalizará en la plaça 9 d’Octubre, donde las Fallas volverán a demostrar que la sátira y la creatividad son parte esencial de la fiesta.