Montanejos celebrará el I Foro de Turismo Inteligente de Interior

Montanejos celebrará el próximo viernes 6 de marzo el I Foro de Turismo Inteligente de Interior, una jornada de encuentro y reflexión que convertirá a la localidad en punto de referencia para abordar cómo la tecnología, los datos y la sostenibilidad están transformando la gestión turística en el interior. El foro tendrá lugar en Villa Purificación.

El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha subrayado que la localidad “quiere situarse en la primera línea de la innovación turística con un objetivo claro: mejorar la vida de nuestros vecinos y proteger lo que nos hace únicos”. En este sentido, Sandalinas ha defendido que “los destinos de interior no pueden competir por volumen, pero sí por calidad, identidad y capacidad de gestionar mejor; y para eso necesitamos herramientas que nos permitan aprovechar al máximo nuestras potencialidades”.

El programa se desarrollará durante toda la mañana, con intervenciones destacadas como la ponencia inaugural en línea del equipo técnico de Segittur. La jornada abordará también soluciones tecnológicas para alojamientos y edificios inteligentes, innovación en hoteles rurales, orientación estratégica en la gestión turística y experiencias vinculadas a seguridad, conectividad, cicloturismo e inteligencia artificial aplicada al territorio. Entre otras intervenciones, figuran las ponencias de Rosa Rodríguez (UJI), Francesc Colomer, y la presentación Provinc.IA sobre estrategia de IA para la provincia.

El I Foro de Turismo Inteligente de Interior servirá también para presentar dos de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Montanejos, financiado con fondos europeos NextGenerationEU: la Ruta de la Biodiversidad Sendero “Las Voces del Agua”, como nuevo producto turístico ligado a naturaleza y sostenibilidad, y la Smart Office municipal, concebida como herramienta estratégica para una gestión turística inteligente.

“Con iniciativas como ‘Las Voces del Agua’ buscamos que quien nos visite no solo recorra un sendero, sino que entienda el paisaje y lo disfrute con una experiencia más completa”, señala Sandalinas. Para ello, el proyecto incorpora la aplicación de tecnologías IoT. Por su parte, la nueva Smart Office implica la aplicación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia turística.