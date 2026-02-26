Onda lidera la innovación urbana europea: acoge las jornadas CivicHeritage del programa URBACT IV

El Ayuntamiento de Onda ha reforzado su proyección internacional al acoger las jornadas europeas del proyecto CivicHeritage, dentro del programa URBACT IV, situando al municipio en la vanguardia de la innovación urbana y la recuperación de espacios industriales con uso cultural y social.

Este encuentro ha supuesto la primera reunión transnacional de la red CivicHeritage, enmarcada dentro de la convocatoria Transfer Network de URBACT, convirtiendo a Onda en el punto de partida de una alianza europea destinada a compartir modelos de regeneración urbana basados en la transformación del patrimonio industrial.

Durante dos días, Onda se ha convertido en punto de encuentro europeo al reunir a representantes de ciudades de ocho países en una intensa agenda de trabajo que ha combinado talleres estratégicos, sesiones de co-creación y visitas técnicas, con el objetivo de transformar antiguos espacios productivos en nuevos motores culturales, sostenibles y abiertos a la ciudadanía.

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha inaugurado estas jornadas subrayando que “Onda vuelve a demostrar que las ciudades medias también pueden liderar grandes proyectos europeos, situándonos en el mapa de la innovación urbana y atrayendo oportunidades de inversión, conocimiento y desarrollo para nuestros vecinos”.

Única ciudad española al frente de una red europea

Onda da un paso histórico en su liderazgo internacional al convertirse en la única ciudad de España que encabeza una red europea dentro del programa URBACT IV.

El proyecto CivicHeritage, inspirado en la transformación de la antigua fábrica cerámica de La Campaneta, sitúa al municipio como ciudad líder de un consorcio que agrupa a socios de ocho países europeos. Su finalidad es recuperar antiguos espacios industriales y convertirlos en entornos culturales activos, sostenibles y con impacto social, siguiendo el modelo impulsado desde Onda.

Una experiencia nacida en el municipio que ahora se proyecta como referencia europea para ciudades que buscan regenerar barrios, dinamizar su vida cultural y preservar su patrimonio industrial.

Onda, laboratorio urbano europeo

Las jornadas han permitido a los socios europeos conocer sobre el terreno la transformación urbana impulsada por el Ayuntamiento, con sesiones celebradas en espacios emblemáticos como el Museo del Azulejo Manolo Safont y el enclave de La Campaneta, además de recorridos por el centro histórico.

El programa se ha completado con una visita a una fábrica cerámica referente del sector, poniendo en valor la estrecha vinculación entre industria, ciudad y desarrollo económico que define el modelo Onda.