Un "acuerdo histórico": Vinaròs y la Diputación construirán un refugio climático con una inversión de 500.000 euros

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina y la alcaldesa del Ayuntamiento de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, han suscrito este jueves un convenio mediante el cual la administración provincial invertirá 400.000 euros de los 500.000 euros previstos para la construcción de un refugio climático en una zona de 4.000 metros cuadrados del PAI SUS 18, en el entorno de Fora Forat. El proyecto podría ser realidad ya antes de concluir el presente año, según avanzó Barrachina.

La rúbrica del convenio ha tenido lugar por la mañana en el salón plenario del Ayuntamiento de Vinaròs, donde también se ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Andrés Martínez y del vicealcalde Juan Amat, entre otras autoridades municipales.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado tras la firma que era un “día especial” para Vinaròs y la Diputación. “No es un convenio cualquiera, es el convenio con más cuantía que cualquier municipio de la provincia ha recibido, y no es casualidad, porque Vinaròs con este equipo de gobierno está llevando a cabo proyectos muy importantes que buscan darle la identidad y el peso que esta ciudad tiene y merece, y mejorar la vida de sus ciudadanos”, ha manifestado.

Barrachina se ha mostrado ilusionada con el proyecto que el Ayuntamiento de Vinaròs planteó, “una nueva zona verde, que una más la ciudad con el mar, que ayude a mejorar un entorno y se obtenga un nuevo espacio de convivencia que además permita ser un refugio climático para momentos de temperaturas extremas”. Y ha asegurado que en la realización del proyecto “se contemplará que incluya algún detalle de nuestra cerámica”.

La rúbrica del convenio tuvo lugar en el salón plenario del Ayuntamiento de Vinaròs. / Javier Flores

Por su parte, la alcaldesa Maria Dolores Miralles ha señalado que es un ”acuerdo histórico” para la ciudad, alabando la inversión de la Diputación en un proyecto “que mejorará mucho nuestro entorno urbano”. Un proyecto que planteó el Ayuntamiento “y que la administración provincial ha acogido de la mejor manera, aportando la mayor inversión económica para nuestro municipio”. Miralles ha subrayado el trabajo conjunto entre las dos administraciones para conseguir un cambio sustancial en la localidad con inversiones importantes.

Características de la actuación

El proyecto, como ha explicado el vicealcalde Juan Amat, permitirá regenerar un entorno degradado, en una parcela de alrededor de 4.000 metros cuadrados donde actualmente se ubica la feria. Se realizará una zona verde que a su vez pueda ser utilizada como elemento dinamizador del municipio, al tener también fuentes integradas en una plazoleta en la que se podrán realizar también eventos culturales o festivos.

“Es inversión muy significativa que atiende a una reivindicación histórica del municipio desatendida por anteriores gobiernos municipales y vimos en el acuerdo de colaboración con la Diputación y la sensibilidad con este municipio la oportunidad para acabar con esta demanda histórica. Los vecinos afectados han reclamado en multitud de ocasiones al Ayuntamiento la regeneración de esta zona”, concluyó Amat.

Barrachina visitó posteriormente las obras de la calle Arcipreste Bono, realizadas recientemente mediante el Plan Provincial Castelló Impulsa.