La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora

La dirección de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, la Asociación L’Alcora Tambor y representantes del Ayuntamiento han decidido que la Rompida de la Hora de l’Alcora 2026 se dedique a Melchor Paús Gozalbo, fallecido el 8 de noviembre de 2025 a los 58 años a causa de un cáncer.

La Junta de Organización del acto, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, comunicó a su viuda, Lucía Branchat, que sería ella quien rompiera la Hora el próximo Viernes Santo en l’Alcora en honor a su marido. Branchat aceptó emocionada, arropada por los miembros de la Junta organizadora, entre ellos representantes de la Hermandad, la Asociación L’Alcora Tambor y el Ayuntamiento.

Acompañando a Lucía Branchat y como miembros de la Junta organizadora de la Rompida estuvieron Pablo Gargallo (Hermandad Stmo. Cristo del Calvario), David Alfieri (Asociación l’Alcora Tambor), Carlos Esteban (regidor de Cultura), el alcalde Samuel Falomir, Amparo Segura (Cofradía Virgen de los Dolores), Sergio Grangel (Hermandad Stmo. Cristo del Calvario) y Beatriz Salvi (expresidenta de l’Alcora Tambor). / R. D. A.

Melchor Paús será recordado como un histórico y relevante cofrade y como una persona profundamente comprometida con su localidad. Formaba parte de una de las familias más tamborileras de l’Alcora, con tres generaciones vinculadas al tambor y al bombo, además de participar activamente en el tejido asociativo y en el sector cerámico de la ciudad.

El 9 de noviembre de 2025 fue despedido en un emotivo funeral en la Iglesia de San Francisco, acompañado por tambores y bombos de la localidad. Posteriormente, el 8 de febrero de 2026, fue homenajeado en la XXIV Exaltación Provincial del Tambor y el Bombo celebrada en Almassora.

Melchor Paús, con su esposa e hijos, y el primer nieto; tres generaciones con el tambor. / R. D. A.

Reconocida trayectoria

Perteneciente a la familia propietaria de Azulejos Suap, reconocido almacén de productos cerámicos, Melchor fue especialmente conocido por su papel en la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, de la que fue presidente entre 2007 y 2016. Durante su mandato saneó las cuentas, impulsó mejoras y renovó los estatutos adaptándolos a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación. En 2012 gestionó la celebración de las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo en l’Alcora y presentó ante la Generalitat la candidatura de las Tamborradas como Patrimonio de la Unesco, incluyendo la Rompida de la Hora, logrando su declaración como Bien de Interés Cultural.

Gracias a su impulso, la cofradía obtuvo diversos reconocimientos de medios de comunicación y pasó a formar parte del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana como miembro de pleno derecho, siendo la única representante de la provincia de Castellón. En 2015 acudió al Congreso de los Diputados para respaldar la candidatura de la Rompida de la Hora como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento conseguido oficialmente en noviembre de 2018.

Paús trabajó siempre aportando ideas en pro de la Hermandad del Cristo y de la Semana Santa alcorina. / R. D. A.

Además, su esposa, Lucía Branchat, fue presidenta de la Asociación L’Alcora Tambor entre 2009 y 2023, entidad que agrupa a las secciones de tambores y bombos de todas las cofradías de la capital de l’Alcalatén y representa a l’Alcora en eventos principales.

El próximo Viernes Santo, a las 12 horas, en la plaza España de l’Alcora, Lucía Branchat romperá la Hora con el toque de honor en el bombo gigante en memoria de Melchor Paús. Posteriormente se celebrará el desfile de los mil tambores y bombos hasta la plaza de la Iglesia, donde se dedicará un recuerdo especial y se entregará un detalle a las hermandades y cofradías participantes.