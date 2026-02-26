Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 28 de febrero al 15 de marzo

Segorbe celebra sus I Jornadas Gastronómicas del Bacalao con cinco restaurantes locales y menús especiales

Impulsadas por el Ayuntamiento, pretenden poner en valor el patrimonio culinario de la ciudad, atrayendo a turistas y promoviendo la gastronomía local

Imagen de un plato de bacalao, estrella de las jornadas gastronómicas.

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Segorbe ha acogido la presentación de las I Jornadas Gastronómicas del Bacalao, una nueva iniciativa culinaria que reúne a cinco restaurantes de la localidad con propuestas creadas especialmente para la ocasión y con el bacalao como ingrediente protagonista.

La campaña arranca este sábado, 28 de febrero, y se podrá disfrutar hasta el 15 de marzo de 2026, con menús diseñados para poner en valor este pescado a través de elaboraciones variadas y platos de autor.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent; y la concejala de Turismo, Estefanía Sales, agradecieron su implicación a los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas.

Los establecimientos participantes son Asador Aguilar, Restaurante Gastroadictos, Tasca El Refugio, Arrocería Casa Alba y El Bistró, que invitan a vecinos y visitantes a sumarse a esta primera edición.

Durante el acto, la alcaldesa M.ª Carmen Climent destacó el carácter ilusionante de la propuesta y el objetivo de convertir el inicio de marzo en una cita para disfrutar de la gastronomía local. “Con mucha ilusión presentamos hoy esta nueva jornada marcando el mes de marzo como un momento para saborear y disfrutar alrededor de la mesa. Este vuelve a ser un motivo perfecto para visitar Segorbe para quienes no lo conozcan ya, descubriendo nuestro increíble patrimonio civil y religioso, así como nuestra naturaleza incomparable”, señaló.

Climent, junto a la concejala de Turismo, Estefanía Sales, agradeció la implicación de los restaurantes participantes y subrayó el apoyo del Ayuntamiento al tejido comercial y hostelero local, impulsando campañas que dinamizan la ciudad y refuerzan su atractivo turístico y cultural.

Cartel de las jornadas gastronómicas de Segorbe.

Segorbe celebra sus I Jornadas Gastronómicas del Bacalao con cinco restaurantes locales y menús especiales

Un "acuerdo histórico": Vinaròs y la Diputación construirán un refugio climático con una inversión de 500.000 euros

Las Fallas de Burriana apuran los preparativos para la cabalgata del Ninot

Melchor Paús recibe la distinción de Rompedor de Honor de l'Alcora a título póstumo

Benicarló arranca el montaje de casales y blinda las Fallas 2026 con el operativo de seguridad

Benafer y Caudiel reciben el impulso del Consell: asfalto, yacimiento íbero y una torre BIC

10 rutas para caminar frente al mar que no te puedes perder en Castellón: los senderos azules de este año

