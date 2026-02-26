Segorbe celebra sus I Jornadas Gastronómicas del Bacalao con cinco restaurantes locales y menús especiales

El Ayuntamiento de Segorbe ha acogido la presentación de las I Jornadas Gastronómicas del Bacalao, una nueva iniciativa culinaria que reúne a cinco restaurantes de la localidad con propuestas creadas especialmente para la ocasión y con el bacalao como ingrediente protagonista.

La campaña arranca este sábado, 28 de febrero, y se podrá disfrutar hasta el 15 de marzo de 2026, con menús diseñados para poner en valor este pescado a través de elaboraciones variadas y platos de autor.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent; y la concejala de Turismo, Estefanía Sales, agradecieron su implicación a los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas. / MEDITERRÁNEO

Los establecimientos participantes son Asador Aguilar, Restaurante Gastroadictos, Tasca El Refugio, Arrocería Casa Alba y El Bistró, que invitan a vecinos y visitantes a sumarse a esta primera edición.

Durante el acto, la alcaldesa M.ª Carmen Climent destacó el carácter ilusionante de la propuesta y el objetivo de convertir el inicio de marzo en una cita para disfrutar de la gastronomía local. “Con mucha ilusión presentamos hoy esta nueva jornada marcando el mes de marzo como un momento para saborear y disfrutar alrededor de la mesa. Este vuelve a ser un motivo perfecto para visitar Segorbe para quienes no lo conozcan ya, descubriendo nuestro increíble patrimonio civil y religioso, así como nuestra naturaleza incomparable”, señaló.

Climent, junto a la concejala de Turismo, Estefanía Sales, agradeció la implicación de los restaurantes participantes y subrayó el apoyo del Ayuntamiento al tejido comercial y hostelero local, impulsando campañas que dinamizan la ciudad y refuerzan su atractivo turístico y cultural.