El Toro analiza con Sanitat la atención del consultorio auxiliar “porque la salud es escudo contra la despoblación”

El Toro está decidido a superar este 2026 la barrera de los 300 habitantes. Y para conseguirlo, “servicios como el sanitario resultan básicos”. Así lo ha manifestado el alcalde, José Arenes, que esta pasada semana recibía en la localidad a Eva Suárez, directora territorial de Sanitat.

“La sanidad solo se entiende si se cree en pueblos pequeños como el nuestro. En el que es un pilar fundamental que no solo es bienestar y protección, es garantía de futuro porque un médico fija población”. Así lo entiende el primer edil, que agradece que la directora territorial de Sanidad “haya visitado nuestro pueblo” con la voluntad de “escuchar”, tal y como ha manifestado Suárez.

La visita ha permitido a la máxima autoridad provincial de la Conselleria de Sanitat el conocimiento “personal” de las prestaciones que se garantizan a la Villa de El Toro. “Soy consciente de que la sanidad debe estar presente en cada rincón de la provincia y reforzar una atención sanitaria pública cercana, coordinada y adaptada a la realidad de nuestros pueblos es vital”, ha manifestado Suárez.

En este sentido, la directora territorial ha puesto en valor “el compromiso firme del Consell con pequeños pueblos que son muy grandes, porque su singularidad es éxito para el conjunto de la provincia y nuestro deber es garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. En ello estamos, comprometidos tanto con nuestras políticas y como con nuestra vocación profesional sanitaria”.

En este sentido, Arenes ha agradecido la “implicación” de Suárez “y su capacidad de escuchar y entender la idiosincrasia de nuestro pueblo”. “Esta voluntad y esta capacidad de atención es fundamental para El Toro, porque aunque somos pocos no por ello merecemos menos. Y celebramos que así lo entienda también nuestro Consell”, ha considerado Arenes.