Un 60% de los propietarios de Burriana aprueban la urbanización de una zona bloqueada durante 40 años

El Ayuntamiento de Burriana continúa dando pasos firmes en el desarrollo urbanístico de su litoral. La Alcaldía elevará al próximo Pleno municipal la propuesta para promover, mediante gestión directa, el programa de actuación integrada de la unidad de ejecución A-14/16. Esta decisión se toma tras el proceso de escucha y las reuniones mantenidas el pasado mes de octubre con los propietarios de estas áreas de suelo urbano residencial, con el objetivo de conocer su opinión sobre el desarrollo de un sector que ha permanecido bloqueado durante cuatro décadas.

El ámbito de actuación está delimitado por el Camí Ribesalbes, la calle La Llosa de la Plana, la calle Betxí. Los propietarios ya han sido informados de las condiciones técnicas y económicas necesarias para avanzar en una urbanización que solventará definitivamente los problemas derivados de la falta de desarrollo en esta franja de la costa, manifestando su conformidad a dicha actuación alrededor del 60% de los propietarios, cuyos terrenos representan más del 60% de la totalidad de parcelas afectadas. Tan solo el 18% de los propietarios se oponían la urbanización de la zona. Con esta iniciativa, los vecinos siguen el ejemplo de los residentes del Camí Ribesalbes y calles adyacentes, quienes se encontraban en una situación similar y ya han visto cómo se está proyectando la mejora de su entorno.

Como precedente favorable, el consistorio ya ha adjudicado la redacción del proyecto para el acondicionamiento de los viales del entorno de la calle Ribesalbesentre las calles Benicàssim, Camí Fondo y la zona trasera del Hotel Aloha. Este avance en las zonas colindantes, con el desarrollo de las unidades de ejecución A-13 y A-34, sirve de impulso para la unidad A-14/16, demostrando la voluntad del equipo de gobierno por completar la franja urbana del litoral.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado la importancia de “dotar a la segunda línea de playa de unas infraestructuras que estén a la altura de los tiempos actuales.” Para el primer edil, esta propuesta busca “transformar una zona estratégica para que los vecinos cuenten con servicios públicos de calidad y una movilidad moderna, garantizando en todo momento la transparencia y la seguridad jurídica que ofrece la gestión directa por parte del Ayuntamiento.”

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que “el objetivo es poner fin a 40 años de parálisis urbanística mediante un modelo de gestión que prioriza el interés general y el consenso con los propietarios.” Trullen ha incidido en que “el desarrollo de estas unidades es fundamental para vertebrar la zona marítima y asegurar que todos los viales y servicios del sector funcionen de forma coherente y eficaz.”