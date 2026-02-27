Almassora premia el talento joven: 2.200 euros en premios y 11 proyectos finalistas en el certamen de emprendimiento

El talento joven ha tomado hoy el escenario en Almassora con la entrega de premios del X Certamen de Fomento del Espíritu Emprendedor de los Estudiantes, celebrado en la Casa de la Cultura. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almassora, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) y UBE, cumple diez años promoviendo la cultura emprendedora entre el alumnado de Formación Profesional del municipio.

Récord de participación en el certamen de emprendimiento en Almassora

Esta edición ha batido récords con 70 trabajos presentados y 115 estudiantes participantes de los institutos Álvaro Falomir, Vila-roja y el Centro de Formación Profesional Cervantes. En total, se han registrado 51 proyectos en la categoría A (4º de la ESO o ciclos formativos de grado medio) y 19 proyectos en la categoría B (bachillerato o ciclos formativos de grado superior), reflejando el creciente interés del alumnado por el emprendimiento, la innovación y la creación de nuevas oportunidades.

Los trabajos han abordado elementos clave como la diferenciación en el mercado, la definición de productos y servicios, la estrategia comercial, la viabilidad financiera y la presentación final de propuestas empresariales, demostrando un alto nivel de preparación y compromiso.

2.200 euros en premios y 11 proyectos finalistas

Durante el acto se han entregado diplomas a los 11 proyectos finalistas en las dos categorías establecidas y, en total, se han repartido 2.200 euros en premios, valorando su innovación, originalidad y creatividad, además de la calidad de la presentación.

Premios categoría A (ESO y Grado Medio)

Primer premio (500 €): Soka , desarrollada por Romina Cardo Ahón .

, desarrollada por . Segundo premio (400 €): Dividcuent , desarrollada por Valentina Todorova Ancheva .

, desarrollada por . Tercer premio (200 €): Geniux , desarrollada por Gennie Alberto Moreno Collazos .

, desarrollada por . Diploma 4º finalista: Ecosabor , desarrollada por Diana Paraian .

, desarrollada por . Diploma 5º finalista: Humae, desarrollada por Guillem Clausell Edo y Claudia Chipirraz Zabalza.

Premios categoría B (Bachillerato y Grado Superior)

Primer premio (500 €): Ecopega , desarrollada por Ainhoa Cid Quintero y Lucía Marín Carmona .

, desarrollada por y . Segundo premio (400 €): Ayudas 360 , desarrollada por Salvador Broch García .

, desarrollada por . Tercer premio (200 €): Desmentia , desarrollada por Hugo González Julio , Martín López Pallarés y Pol Guerrero Falcó .

, desarrollada por , y . Diploma 4º finalista: RVRP (Registro Valor Real Productos) , desarrollada por Alexis Lozano .

, desarrollada por . Diploma 5º finalista: Life Loop , desarrollada por Paula Edurne Fuerea Atomei y Adriana Pérez Rubio .

, desarrollada por y . Diploma 6º finalista: Flowcash, desarrollada por Ingrid Carceller Roldán, Luna Cardona Vilar y Daniel Martínez Gual.

En su intervención, la alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado que este certamen “no solo premia buenas ideas, sino que reconoce el esfuerzo, la creatividad y la valentía de nuestros jóvenes”. Además, ha subrayado que invertir “en nuestros estudiantes es invertir en el futuro económico y social de Almassora”, poniendo en valor la alta participación de este año, que demuestra que “contamos con una juventud preparada, con iniciativa y con capacidad para generar oportunidades”.

Por su parte, el concejal de Juventud, Vicente Blay Casino, ha señalado que el certamen confirma que en Almassora “hay jóvenes con talento, iniciativa y una clara vocación emprendedora”, capaces de desarrollar ideas innovadoras y con gran potencial.

Desde el CEEI Castellón, su subdirectora, Alexandra Badoiu, ha puesto el foco en el valor formativo del proceso y ha remarcado que “este certamen refuerza la colaboración entre la administración local, el tejido empresarial y el ámbito educativo para fomentar competencias emprendedoras desde edades tempranas”.

Formación, inspiración y ejemplos reales de emprendimiento

Durante el evento, los asistentes también conocieron experiencias de emprendedores como Vanessa Amat (proyecto Hirameki), Daniel Cardín (Cooryc) y Ernesto Buñuel (Zynergic). Asimismo, el certamen contó con la participación del conferenciante y coach Sergio Ayala.

Para preparar el certamen, el equipo técnico del CEEI Castellón impartió sesiones formativas en las aulas centradas en motivación, creatividad y modelo de negocio, acompañando al alumnado en la estructuración y desarrollo de sus propuestas.

Con diez ediciones, el certamen se consolida como una herramienta clave para fomentar el talento joven, fortalecer la conexión entre educación y empresa y contribuir al desarrollo económico del territorio desde la base formativa.