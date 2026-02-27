'Ànima Sexennal' cumple un Sexenni en las calles de Morella

Se cumplen seis años, un Sexenni, desde que la exposición “Ànima Sexennal” comenzó a latir en las calles de Morella. Desde entonces, estas fotografías del Sexenni de Morella se han convertido en memoria visible y en un relato permanente de la fiesta más querida por los morellanos. Las imágenes de gran formato, integradas en fachadas y rincones del casco histórico, han transformado el paseo cotidiano en un viaje al corazón de una tradición que solo se vive cada seis años, pero que se recuerda cada día.

La exposición estuvo formada por 25 fotografías realizadas por 15 fotógrafos y fotógrafas que retrataron el último Sexenni de Morella celebrado en agosto de 2018. Las imágenes estuvieron acompañadas por textos de Julià Pastor, que aportaron palabra y emoción a cada escena. El proyecto fue comisariado por Julio Carbó y contó con la participación de Miguel Agost, Manel Bellver, Paqui Fuster, Miquel García-Donas, David Gil, Joan Gil, José Ramón Gil, Pepe Girona, Rubén Guillem, Eduardo Manero, Pili Membrado, Santiago Ripollés, Miguel Ángel Troncho y Javier Vilar.

Ànima Sexennal no fue solo una exposición fotográfica en Morella. Cada fotografía capturó algo más que una escena: guardó una mirada devota, un gesto cansado tras la danza, una sonrisa cómplice, el silencio previo a la música o la intensidad de un instante irrepetible. Las imágenes muestran danzas del Sexenni, cuadros bíblicos y momentos esenciales de unas celebraciones que, durante diez días, transforman por completo la ciudad. Las calles se engalanan con tapices de papel rizado y se convierten en escenario de un ritual colectivo que se transmite de generación en generación.

La exposición estuvo formada por 25 fotografías realizadas por 15 fotógrafos y fotógrafas que retrataron el último Sexenni celebrado en agosto de 2018. / MEDITERRÁNEO

El Sexenni de Morella es la fiesta principal de la ciudad y se celebra cada seis años en honor a la Mare de Déu de Vallivana. Su valor cultural ha sido reconocido con las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico Nacional, Bien de Interés Cultural Inmaterial y Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, consolidándolo como uno de los acontecimientos festivos y religiosos más importantes de la Comunitat Valenciana y de todo el país.

La exposición también ha escrito su propia historia frente al paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Las lonas han tenido que adaptarse a nevadas, lluvias torrenciales y fuertes temporales de viento. El último temporal obligó a la brigada municipal a reparar uno de los paneles, demostrando que Ànima Sexennal sigue viva, resistiendo como lo hace la propia tradición.

Seis años después, Ànima Sexennal continúa demostrando que la fotografía es una herramienta poderosa para divulgar la tradición y el patrimonio cultural de Morella. Para los vecinos, las imágenes son un espejo del pasado reciente y un recordatorio de sentimientos que volverán a aflorar en 2030, cuando se celebre el próximo Sexenni; para los visitantes, suponen una puerta abierta para comprender la importancia de unas celebraciones profundamente arraigadas.

Así, la exposición se ha consolidado como un puente entre la espera y la fiesta, entre la memoria y el futuro, entre la imagen y el alma de Morella.