Un avatar virtual guiará a los visitantes por la historia de la Torre Sant Vicent de Benicàssim con realidad aumentada y retos interactivos

La Torre Sant Vicent de Benicàssim dará un paso adelante en su transformación digital con una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes recorrer su historia a través de realidad aumentada, retos interactivos y un avatar virtual que actuará como guía. El Ayuntamiento ha impulsado un proyecto que ampliará la propuesta tecnológica del monumento y convertirá la visita a este Bien de Interés Cultural en una aventura participativa, pensada para públicos familiares y adaptada a diferentes edades e idiomas.

La futura aplicación móvil y web permitirá visualizar escenas históricas en 3D superpuestas sobre el entorno real, descubrir cómo se construyó la torre defensiva, interactuar con personajes de la época y superar pruebas que desbloquearán recompensas digitales. El recorrido incluirá al menos 12 puntos interactivos geolocalizados, cuatro de ellos en el interior del monumento, conectados mediante una narrativa que combinará rigor histórico y creatividad.

El visitante podrá elegir un avatar —con criterios de diversidad—, participar en juegos tipo cuestionario, buscar objetos virtuales ocultos en escenas tridimensionales y acceder a reconstrucciones digitales que mostrarán elementos hoy desaparecidos o difíciles de interpretar a simple vista. Además, la aplicación incorporará cinco idiomas y herramientas de accesibilidad, incluyendo lectura fácil, subtítulos y alternativas para personas con diversidad funcional.

El sistema también permitirá compartir imágenes en realidad aumentada en redes sociales y generará datos anónimos sobre el perfil del visitante que se integrarán en el Sistema de Inteligencia Turística municipal, reforzando la estrategia de Benicàssim como destino turístico inteligente.

Seis empresas optan al contrato

Un total de seis empresas aspiran al contrato, Agrup Lab SL, Astibot Ingeniería Informática Robótica Domótica S.L., GVAM Guías Interactivas S.L., Innoarea Projects S.L., Muquo Games SL y Quasar Labs SL, y han remitido sus memorias técnicas a los servicios municipales para su evaluación.

El expediente se encuentra actualmente en fase de valoración técnica, paso previo a la apertura de las ofertas económicas y a la posterior propuesta de adjudicación.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 45.000 euros y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation.