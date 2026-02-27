Benicarló reúne a 100 expertos en el I Congreso Nacional de la Alcachofa y cierra la Festa de la Carxofa 2026

El I Congreso Nacional de la Alcachofa ha reunido este viernes en Benicarló a los principales expertos y referentes de toda la cadena de valor del cultivo más emblemático del territorio.

La cita, impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Alcachofa de Benicarló, la Fundación Cajamar y el Ayuntamiento de Benicarló, ha contado con la participación de 100 personas inscritas.

“El interés que ha despertado este congreso confirma la importancia estratégica de la alcachofa en nuestro territorio y en todo el sector agroalimentario”, ha señalado el presidente del Consejo Regulador de la DOP Alcachofa de Benicarló, Víctor Morera, destacando “la buena acogida de productores, técnicos, investigadores y profesionales que se han dado cita este fin de semana en Benicarló”.

Esta cita ha congregado a profesionales de todo el país de distintos ámbitos relacionados con el cultivo, comercialización y consumo de la alcachofa. Entre ellos, representantes de la DOP Alcachofa de Benicarló, de la asociación Alcachofa de Tudela, de la Vega Baja y de la Cooperativa Agrícola Maresme.

El congreso se ha enmarcado dentro de la XXXIII Festa de la Carxofa de Benicarló y su creación ha estado motivada “como un foro de referencia para abordar de forma completa los retos y las oportunidades de un cultivo estratégico, desde la producción en campo hasta la comercialización y el consumo”, han subrayado desde el CRDOP.

Temas abordados

El programa ha arrancado a primera hora de la mañana con la inauguración a cargo del alcalde, Juanma Cerdá; el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas; el presidente de la CRDOP Alcachofa de Benicarló, Víctor Morera; el vicepresidente de Alcachofa de España, Pedro Herrera; el presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis; el coordinador de Negocio de la Dirección Territorial Castellón Grupo Cajamar, José María Barceló; y el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón.

Una cita excepcional para “hablar de sostenibilidad, de innovación, de competitividad, pero sobre todo, para hablar de oportunidades para nuestros agricultores, para nuestros jóvenes y para proyectar la provincia de Castellón al conjunto de España y más allá”, ha destacado Fornas.

Algunos de los temas abordados durante el congreso han sido las nuevas tecnologías, la agricultura de precisión para el cultivo de la alcachofa, la digitalización del campo, las mejoras genéticas y fitosanitarias, el cambio climático y la sostenibilidad, los beneficios para la salud de la alcachofa, así como la comercialización y las oportunidades de mercado.

La primera jornada del I Congreso Nacional de la Alcachofa se ha celebrado en el Magatzem de la Mar a lo largo de todo el día y ha sido clausurada con la intervención del conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina.

El conseller ha felicitado a la organización afirmando que le ha parecido “formidable la iniciativa de este primer congreso de un producto con un valor nutricional espectacular y un sabor inconfundible como es la alcachofa y que lo pongamos en valor”. Barrachina ha destacado el relevo generacional en la agricultura y los valores que se transmiten de generación en generación. “Celebro que os unáis las personas que más sabéis de España de este producto y espero que sea el primero de muchísimos”, ha aplaudido el conseller.

El congreso continúa este sábado y los participantes realizarán una visita a campos de alcachofas.