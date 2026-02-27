Burriana mejora sus edificios y servicios con el taller de empleo y la formación dual

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado el acto de clausura con la presencia de la directora general de empleo y formación de Labora, Virgina Garrigues, del Taller de Empleo “Torre de la Mar”, un proyecto de formación dual que durante el último año ha permitido a 30 personas desempleadas obtener certificados de profesionalidad mientras realizaban trabajos de mejora en el municipio. El programa, que comenzó el 28 de febrero de 2025, se ha estructurado en tres especialidades formativas —revestimientos, albañilería-pintura e informática— que han alternado la formación teórica con intervenciones prácticas en entornos reales de trabajo.

En el área de Revestimientos y Construcción, el alumnado ha finalizado el alicatado y solado integral de los aseos de las pistas de atletismo en las Instalaciones Deportivas Municipales Llombai. Además, se ha llevado a cabo una labor minuciosa de reparación del “trencadís” que envuelve el cauce del río Anna, mejorando notablemente la estética de este entorno natural urbano. Por su parte, la especialidad de Albañilería y Pintura ha rehabilitado las fachadas del edificio municipal “La Farola”, el Centro de Actividades Polivalentes y el cementerio municipal, además de restaurar la pintura de las puertas del Mercado Municipal y colaborar en la remodelación de los aseos de las instalaciones deportivas del Llombai.

El programa ha alternado la formación teórica con intervenciones prácticas en entornos reales de trabajo, y ha permitido mejorar instalaciones municipales. / MEDITERRÁNEO

En la vertiente tecnológica, la especialidad de Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos ha modernizado los recursos del Ayuntamiento mediante la optimización de equipos y la sustitución de memorias RAM en diversas dependencias. Entre sus tareas destaca la reestructuración del Centro de Formación, la creación de bases de datos de uso interno y la actualización de las páginas web de las áreas de Turismo y Formación. El éxito del itinerario ha quedado patente tras la inserción laboral de dos de los alumnos antes incluso de la finalización del taller, cumpliendo así uno de los objetivos principales de este programa subvencionado.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que este taller ha supuesto un beneficio doble para la ciudad, ya que "hemos logrado impartir formación al mismo tiempo que hemos mejorado nuestros edificios públicos y servicios ". Fandos ha puesto en valor el esfuerzo de los participantes, señalando que "la prioridad de este equipo de gobierno es ofrecer formación de calidad que se traduzca en empleo, garantizando que el mantenimiento de nuestro patrimonio y la actualización tecnológica de Burriana avancen de la mano de la cualificación profesional de nuestros vecinos".