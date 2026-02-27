Carreras ilegales en Castellón: Polígonos convertidos en 'circuitos'

Un joven de 22 años murió atropellado cuando asistía como público a las maniobras temerarias de un conductor en la Ciudad del Transporte de Castelló, este mes de febrero, concretamente el pasado día 13. Un suceso fatal que ha vuelto a poner el foco en una práctica que pese a estar perseguida por las autoridades, sigue reproduciéndose en municipios de la provincia de Castellón, en especial en las zonas industriales.

Las carreras ilegales y las pruebas de automóviles son más habituales las noches de los fines de semana, cuando los polígonos industriales prácticamente no tienen actividad y a los organizadores les resulta más sencillo burlar la vigilancia policial, al tratarse de zonas apartadas del casco urbano.

Refuerzo en Almassora

Esta realidad ha llevado a ayuntamientos como el de Almassora a realizar un «importante esfuerzo» con el refuerzo de los efectivos de la Policía Local para realizar «multitud de controles en el polígono donde se localizaban las carreras ilegales, especialmente, las noches de los fines de semana», explican desde el consistorio.

Aseguran que «ha habido presencia habitual de patrullas policiales» y se han coordinado «operativos especiales con Guardia Civil para intentar atajar esta problemática». Un ejemplo de esas acciones de control se vivió en septiembre del 2025, en el polígono Supoi-8, cuando llegaron a identificar más de 300 vehículos con ocupantes y se formularon 19 propuestas de sanción relacionadas con infracciones contra la seguridad vial.

Una de las zonas utilizadas para las carreras ilegales en Almassora, con marcas visibles de derrapes. / MEDITERRÁNEO

En Nules, en terrenos privados

La intervención policial es algo más compleja en el solar de Nules donde desde hace años los vecinos vienen denunciando los conocidos como pikes al volante, por regla general siempre entre jóvenes conductores. A diferencia de Almassora, en este caso no esperan a que se haga de noche para sus peligrosas quedadas.

De hecho, era bastante habitual que los vecinos de la zona más al sur-este del municipio y desde el estadio municipal, durante los entrenamientos y los partidos de fútbol, se escuchara con nitidez el ruido de los motores y los neumáticos al derrapar.

Este caso de Nules es más complejo que los que se producen en viales de áreas industriales porque la actividad se desarrolla en unos terrenos de titularidad privada, aunque quienes los han convertido en un circuito automovilístico no tienen ningún inconveniente en darles uso sin ningún tipo de autorización.

Al principio no se encontraban con ningún obstáculo para acceder desde la travesía de la antigua N-340, cuando las carreras y los pikes se normalizaron, porque la valla que perimetraba el solar estaba totalmente abierta. El Ayuntamiento decidió bloquear el acceso con montones de tierra pero, presuntamente, las mismas personas no tardaron en retirarlos.

En el interior del solar se pueden ver sin problemas los montones de neumáticos preparados para maniobrar con los coches. / MÒNICA MIRA

La última intervención fue la colocación de una puerta y un candado. Actualmente, es fácil comprobar como una de las lamas de la puerta metálica ha sido arrancada y la entrada vuelve a estar libre de obstáculos. En el interior, hay neumáticos amontonados y repartidos sobre el cemento, una prueba de la actividad que allí se desarrolla.

Fuentes consultadas por este periódico confirman que la Policía Local hace controles periódicos y acude a la zona cuando recibe denuncias de los vecinos alertando de que se escucha el sonido de aceleraciones y frenazos. Explican que «no se oyen tanto como antes, pero sigue yendo gente de vez en cuando y se ponen a hacer trompos». Si la Policía Local descubre a alguien, se imponen sanciones.

16 intervenciones en Castelló

En el caso de Castelló, la Policía Local ha intervenido en, al menos, 16 ocasiones desde el inicio de 2025 y durante los dos primeros meses de 2026 por carreras ilegales detectadas en el entorno del Polígono Industrial Ciudad del Transporte. Como resultado de las intervenciones policiales, se han instruido cuatro atestados judiciales y se han tramitado diversas denuncias administrativas. Entre ellas, destacan 1 por conducción temeraria, 1 por conducción negligente, 2 por infracciones relacionadas con la ITV, 1 por carecer de permiso de conducir, 1 por carecer de seguro obligatorio y 1 por circular con la matrícula en mal estado. Además, se han formalizado 11 denuncias administrativas por otros conceptos y 1 denuncia por infracción de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, se ha procedido a la inmovilización de 2 vehículos.

"No podemos permitir que ninguna zona de nuestra ciudad se convierta en un circuito ilegal donde unos pocos pongan en riesgo la vida de trabajadores, vecinos y conductores. Estas carreras clandestinas son un acto de total irresponsabilidad, una amenaza directa a la seguridad de nuestra ciudad y un desafío a la autoridad que no vamos a tolerar", apuntó al respecto el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá.

Denuncias en Orpesa

Por su parte, el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, asegura que en estos momentos no existe ninguna problemática relacionada con carreras ilegales en el municipio, tras las denuncias que se registraron hace un tiempo en el polígono industrial La Catalaneta.

El primer edil explica que los episodios detectados tuvieron lugar meses atrás en esta zona empresarial, donde la Policía Local tramitó denuncias contra varios vehículos. También en Torre Bellver llegaron algunas quejas vecinales vinculadas al exceso de velocidad, aunque subraya que en los últimos meses no han vuelto a registrarse avisos.

Albert avanza que el Ayuntamiento mantendrá la vigilancia en esos puntos de forma preventiva. Durante las campañas específicas de control de velocidad, la Policía Local incluirá el polígono La Catalaneta y la zona de Torre Bellver entre los espacios donde realizará controles puntuales, con el objetivo de evitar que puedan repetirse situaciones similares.

El alcalde insiste en que actualmente no constan nuevas incidencias, pero remarca que el consistorio reforzará la presencia policial dentro de las campañas de tráfico previstas para garantizar la seguridad y la tranquilidad vecinal. Informa Eva Bellido.